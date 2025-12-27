El Kremlin confirmó diálogo con Estados Unidos por la paz en Ucrania

- Publicidad -

El Kremlin confirmó la ejecución de una comunicación telefónica de alto nivel con funcionarios de la Casa Blanca, marcando un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas entre ambas potencias. Según el reporte oficial emitido desde Moscú, las partes coincidieron en la imperiosa necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo tras el análisis de las propuestas económicas y políticas entregadas recientemente. Este movimiento responde a una revisión exhaustiva de la documentación que fue trasladada desde los Estados Unidos por enviados especiales, lo que activó los mecanismos institucionales rusos para abordar una posible resolución del conflicto.

La conversación se materializó por instrucción directa de Vladimir Putin, quien ordenó el contacto luego de que su administración procesara la información aportada por el enviado de asuntos económicos, Kirill Dmitriev. En el intercambio participaron el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, y altos funcionarios de la administración estadounidense. La participación de figuras clave del entorno inmediato del presidente ruso y de la Casa Blanca denota la relevancia estratégica de esta interlocución, que busca establecer bases firmes más allá de los intercambios retóricos habituales.

Moscú se encuentra en una etapa de análisis formal de una propuesta de paz específica sobre el conflicto en Ucrania, documento que fue entregado tras una reunión estratégica mantenida el pasado domingo en Miami, Florida. La recepción y estudio de este plan sugiere que la diplomacia subterránea ha comenzado a operar sobre textos concretos y no solo sobre intenciones. Aunque el gobierno ruso mantiene cautela respecto a los plazos de implementación, el acuerdo bilateral para continuar dialogando es interpretado por los analistas como un paso técnico necesario para diseñar una hoja de ruta que contemple un eventual cese al fuego.

Este acercamiento diplomático se desarrolla en simultáneo a las declaraciones públicas de Donald Trump y Volodymyr Zelenski, configurando una semana crítica para la definición del conflicto bélico que se extiende por casi cuatro años. La sincronización entre la entrega de la propuesta en Miami y la posterior llamada de alto nivel evidencia una aceleración en las gestiones políticas. La confirmación de estos contactos expone la voluntad de las partes de explorar salidas negociadas frente al desgaste prolongado de la guerra, colocando sobre la mesa intereses geopolíticos y económicos que determinarán el futuro inmediato de la región. (Agencia OPI Santa Cruz)