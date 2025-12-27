Reservas internacionales del Banco Central alcanzan los 43.610 millones

- Publicidad -

El Banco Central de la República Argentina registró un incremento de 596 millones de dólares en sus reservas internacionales para alcanzar un total de 43.610 millones de dólares al cierre de la jornada. Esta cifra representa el máximo nivel alcanzado durante la actual administración financiera y se produce en el marco de una semana corta por las festividades de Navidad donde el ingreso acumulado de divisas ascendió a 1.197 millones de dólares.

El ingreso de divisas por parte de organismos internacionales y la variación en las cotizaciones de los activos explican el alza de los fondos líquidos en la autoridad monetaria. El nivel de reservas es la variable que el Fondo Monetario Internacional monitorea para resolver si se cumplió la meta necesaria para el último desembolso de fondos programado. La evolución de estos activos determina la capacidad de pago y la estabilidad de la balanza de pagos bajo el programa vigente.

En el mercado de cambios el dólar oficial minorista cerró su cotización a 1.425 pesos para la compra y 1.475 pesos para la venta en las pizarras del Banco Nación. El promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central situó la divisa en 1.475,45 pesos mientras que en el sector mayorista el precio se ubicó en 1.452,50 pesos. Por su parte el denominado dólar tarjeta que incorpora el recargo del 30 por ciento deducible de Ganancias alcanzó un valor de 1.917,50 pesos.

- Publicidad -

La brecha cambiaria respecto al dólar oficial se situó en el 5,1 por ciento para el dólar Contado con Liquidación que cotizó a 1.527,22 pesos. El dólar MEP operó en 1.486,11 pesos con una diferencia del 2,3 por ciento frente a la cotización oficial. En el circuito informal el dólar blue cerró a 1.510 pesos para la compra y 1.530 pesos para la venta mientras que el Bitcoin se posicionó en los 87.231 dólares. (Agencia OPI Santa Cruz)