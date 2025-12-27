Torres reclamó a Nación fondos para cubrir déficit previsional

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli para reclamar la deuda que mantiene ANSES con la caja previsional provincial, que ayudará a cubrir el déficit previsional.

Torres sostuvo que el encuentro en Buenos Aires con el gobierno nacional permitió abrir “una instancia de negociaciones para que se cumpla con lo adeudado. No voy a desistir del reclamo judicial que corresponde para defender los intereses de nuestros jubilados”.

El mandatario provincial advirtió que Chubut “irá a la Justicia por esta deuda que no sólo es histórica, sino que también está certificada por autoridades de ANSES y actualmente no se saldó. No estamos mendigando nada, sino exigiendo lo que nos corresponde a todos los chubutenses”.

“La deuda que tiene el gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, aseguró Torres. (Agencia OPI Chubut)