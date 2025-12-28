Las Pastillas del Domingo: diputados en estampida, Grasso en declive de poder, la concejal que hace magia y los editores del gobierno que deben volver al secundario

- Publicidad -

Diáspora política

A otras renuncias políticas anteriores en la provincia, en las últimas horas/días, se produjo la de Piero Bofi, diputado por el Pueblo de San Julián que se desempeñaba como presidente de la banca “Por Santa Cruz”, alianza del gobierno provincial, quien dejó de presidir el bloque básicamente del SER, a pesar de su extracción Radical.

Las consecuencias de su renuncia estuvieron fundadas en la fuerte fractura interna que sufre el oficialismo en la Cámara, en principio por enfrentamientos con el Presidente del Cuerpo, Fabián Leguizamón (UCR) y la partición del propio radicalismo que ante la onda expansiva de los desaciertos del Ejecutivo que controla y ordena a “Por Santa Cruz”, entró en crisis y muchos de ellos ya quieren salvar su futuro político. Son varios los baldones que soportan los aaliados en la Cámara pero el tema “Españón” “Presupuesto 2026” y “Jueces del STJ”, temen que les caiga como una guillotina a su futuro político en la provincia y algunos tratan de preservarse.

- Publicidad -

Grasso pierde aliados

Otra impactante renuncia a la presidencia de su bloque, en este caso del Frente para la Victoria, fue la del diputado K Eloy Echazú, un aliado del intendente Pablo Grasso (FPV), de los pocos que le quedan y éste precisamente, se baja de un sitial de poder dentro de la Cámara que a Grasso le daba cierta voz en el contexto de los kirchneristas que pueblan la oposición parlamentaria.

Los motivos fueron varios, pero detonó el tema con la aprobación del Presupuesto 2026 a Claudio Vidal. Tanto la diputada Karina Nieto (FPV) como Lorena Ponce (FPV) fueron las encargadas de liderar el apoyo opositor al Presupuesto oficial que Echazú se negaba a aprobar sosteniendo que el gobierno no incluye a Río Gallegos entre los municipios a asistir financieramente y solo hace salvatajes individuales, a quienes son intendentes de su propio partido o alianza política.

El Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso

Ante esta realidad el problema para Grasso se agrava notablemente respecto de su proyecto político para la gobernación del 2027. Primero desertaron hacia las filas de Vidal los diputados de Grasso y del FPV, Fernando Pérez de Los Antiguos y Cristian Ojeda de Perito Moreno, que ganaron con la boleta del intendente de Río Gallegos y en el 2024 se dieron vuelta y pasaron a las filas del SER, billetera mediante usada por el gobernador para asegurarse la mayoría parlamentaria.

Después el diputado Carlos Alegría de El Calafate, abandonó el barco del FPV por diferencias irreconciliables con su bloque en la Cámara y los intendentes Aldo Aravena de 28 de Noviembre y Darío Menna de Río Turbio, quienes en el 2024 y parte del 2025 adscribieron a la campaña del Intendente de Río Gallegos, hoy miran al gobernador con otros ojos, porque Vidal es quien reparte fondos y los dos años que restan van a ser muy duros financieramente, no solo para la provincia, sino para los municipios.

Por lo tanto Eloy Echazú es la carta de acompañamiento más segura que tiene Grasso y la cual pierde poder con la renuncia al bloque, Carlos Godoy diputado por Río Turbio está al filo de saltar la cerca, “Pepe” Bodlovic está indeciso, Agustina Mora, Carlos Santi y Rocío García a estas alturas no son confiables para el proyecto de Pablo Grasso.

Si a esto le agregamos que el año 2026 suena “muy seco” en general, pero en especial para los municipios del interior, todo hace pensar que la alineación con la billetera oficial estará más allá de “las convicciones” y “el partidismo”.

Finalmente, debemos pensar que los negocio se rigen por la plata y todo lo que se compra con dinero, se vende por dinero.

D´Amico ¿El Presupuesto 2026, sin conocer los anteriores?

La concejal de Río Gallegos Daniela D´Amico (UCR), que hace unos días asumió la presidencia del Concejo Deliberante de la capital provincial en lugar de Soledad Kamú, se muestra muy proactiva y revulsiva en cuanto a revisar la gestión de su antecesora, con la cual tiene un problema personal, pero más allá de eso, hace lo que se debe hacer: investigar y denunciar las corruptelas cometidas en usufructo del cargo. Lástima que no tenga la misma voluntad para, por ejemplo, investigar y denunciar los más de 10 millones de pesos en gastos del Intendente Pablo Grasso a Córdoba en medio de las emergencias que se han dictado, entre ellas la económica, solo por poner uno solo de los tantísimo casos de irregularidad en el manejo de la cosa pública desde el municipio.

Fuera de ello, D´Amico al aire en Fm News dijo que “la aprobación del Presupuesto municipal 2026 es fundamental para que el Ejecutivo (Pablo Grasso) trabaje con partidas prorrogadas lo que limita la planificación y ejecución de políticas públicas”.

También aseguró que el Presupuesto municipal se basa en un aumento del 29% respecto del anterior (2025) que es el índice que mide la variación de los costos y salarios municipales y a continuación aseguró “Este incremento es necesario para ajustar los recursos a la realidad económica” y remarcó que “la tarifaria tendrá pocas modificaciones”.

En ese marco de proactividad, transparencia y participación, la flamante presidente del CD de Río Gallegos y a fin de diferenciarse de su antecesora, explicó en News que ella hará una apertura a las fuerzas vivas de la ciudad y la semana pasada convocó a la Cámara de Comercio, la UNPA y las Juntas Vecinales de la ciudad, para que participen de la discusión del presupuesto y eso resuena bien e inédito en la ciudad; sin embargo, existe un pequeño problema que la concejal no supo resolver.

Al aire le preguntaron ¿Cómo hacen (el municipio y el CD) para definir en Presupuesto 2026, inclusive establecer un aumento comparativo del 29% sobre el anterior, cuando el Intendente Pablo Grasso y su Secretario de Hacienda y responsable de Economía municipal Diego Robles, no han presentado los ejecutados de los últimos años?; y allí la verborrágica concejal tuvo un bache oratorio, casi diría que se percibió al aire un bajón anímico, cuando de repente se encontró con una pregunta simple y de sentido común.

Los Ejecutados del Presupuesto 2025 (que no están, no existen, Grasso nunca los presentó) son las bases para trabajar en el presupuesto a futuro donde se verifican los activos y pasivos, se establecen correcciones y en base al comparativo de al menos los últimos tres o cuatro Presupuestos anteriores, se pueden establecer estadísticas, proyecciones y trazabilidad de los fondos públicos y su afectación en los distintos rubros, lo cual permite hacer más eficiente los cálculos y el uso de fondos para el año 2026 con números creíble, veraces y no permitir que todo se resuma en un simple dibujo, como todo hace prever hizo Pablo Grasso en los años que lleva de gestión frente al municipio local.

La re pregunta que inmediatamente le hicieron al aire a D´Amico entonces, fue ¿Si era consciente que si no tenían los presupuestos ejecutados anteriores, ni siquiera el del año 2025 , la reunión con las fuerzas vivas que convocaba para la tarde del día 22 de diciembre 2025, sería meramente informativa, porque no podrían hablar de nada en concreto?. Claro, a menos que D´Amico sea maga, difícilmente pueda adivinar los números que inventa Robles y nunca presentó ante el Concejo Deliberante como es su obligación.

Y allí la concejal tuvo que sincerarse, dijo que no los tenía “pero que los iba a pedir a Diego Robles (Hacienda municipal) esa tarde” (¿?), porque según D´Amico, el funcionario de Economía municipal iba a participar en esa convocatoria a las fuerzas vivas, que nadie sabe si se hizo o no y en caso de haberse llevado a cabo, cómo se habló del futuro sin conocer el pasado en los números de la Municipalidad de Río Gallegos, a menos, claro, que haya sido una puesta en escena política para ayudar al intendente, como tantas veces lo ha hecho la flamante presidente del Cuerpo legislativo municipal.

Animales sueltos

El título no tiene nada que ver con el viejo programa de Alejandro Fantino ni con bichitos domésticos liberados en la calle, más bien se refiere a ignorantes que pueblan el departamento de Comunicación del gobierno provincial, que no tienen el mínimo cuidado a la hora de escribir notas, editar videos y construir la propaganda política del gobernador que, en el caso que nos ocupa, demuestra la falta total de cuidado que tienen de la imagen pública del gobierno, por cuanto en un video de un minuto y 18 segundos, cometen un error imperdonable por partida doble: falta ortográfica y desconocimiento histórico.

Las Pastillas del Domingo: diputados en estampida, Grasso en declive de poder, la concejal que hace magia y los editores del gobierno que deben volver al secundario

El video subido a las redes del gobierno provincial alude a las obras de gas que se está llevando a cabo en la provincia y hasta ahí es válido el recurso a no ser por la marca propia que coloca Vidal, al igual que lo hace el intendente Grasso, con el sello de “su gestión” personalizadaa. Sin embargo, lo más oprobioso de los constructores de esta pieza de comunicación es el error fatal que cometen al colocar en letras destacadas los nombres de las localidades de la cuenca carbonífera: Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour, a la que mencionan como “Julián Dofour”.

Al responsable de la gráfica del videclip, al que redactó el escueto guion, al encargado de la posproducción y todos aquellos que hayan visto y observado el video terminado antes de ser colgado en las redes, como mínimo deberían recibir un fuerte descuento de haberes por poner en ridículo al gobierno, desmereciendo una pieza que intenta, conceptualmente, realzar la gestión del gobernador en base a la obra pública que publicita y promueve a través de la Secretaría de Medios.

El video lleva inserto solo 14 títulos destacados, la mayoría de ellos son nombres de las localidades donde Distrigas extiende la red de gas, de lo cual se infiere que son palabras de dominio público, cotidianas, comunes para cualquier persona que viva en Santa Cruz o que mínimamente esté ubicado geográficamente en la provincia.

Pero aun así, suponiendo que el video hubiera sido hecho por una productora fuera de Santa Cruz, lo cual pondría el duda la necesidad de para qué alimentamos con el presupuesto provincial a una Secretaría de Medios, ningún editor profesional puede producir un error de estas características tan elementales, ya que sobre el error gramatical “Dofour” (se escribe “Dufour”) sobreviene el error conceptual: Julián Dofour, el cual no solo no existe, sino que el personaje al que alude el nombre de la localidad Julia Dufour, es de origen histórico y hace honor a la mujer pionera en la Patagonia argentina y esposa de Luis Piedrabuena.

Como dice el gobierno: “hechos, no palabras…” porque en cuanto al manejo de la ortografía, la historia y el mensaje en general, no parecen estar preparados para ello.

(Agencia OPI Santa Cruz)