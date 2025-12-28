Municipio de Esquel recuerda y alerta por la emergencia hídrica

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Tras aprobarse en noviembre la emergencia hídrica en Esquel que se extenderá al menos hasta marzo de 2026, el municipio local recordó y advirtió de las medidas que se llevarán adelante para el cuidado y uso del agua.

Informaron que la situación ante la escasez de agua es grave y pidieron a la población extremar el uso del agua ante la falta de precipitaciones en la región y las altas temperaturas registradas.

El responsable de Protección Civil de la Municipalidad de Esquel, Sergio Caneo afirmó que la normativa se basó en estudios técnicos que “muestran claramente la problemática que tenemos con el agua. El faltante se debe principalmente a que no hubo nieve en invierno y a las bajas precipitaciones, lo que provocó una sequía importante y una disminución notable del recurso”.



La situación se evidencia en el descenso del caudal del arroyo Esquel, lo que motivó “cortes y medidas de ahorro que generalmente empezaban a mediados de enero, pero este año ya estamos hablando de fines de diciembre”.

Desde la comuna indicaron que, por el momento, el riego está permitido en los horarios habilitados, aunque desde el municipio recomiendan reducirlo al mínimo indispensable. (Agencia OPI Chubut)