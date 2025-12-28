Verano 2026: números rojos para el salario medio

- Publicidad -

Una familia tipo argentina requiere disponer de $3.880.488 en promedio para costear sus vacaciones dentro del territorio nacional. La cifra se desprende del último informe técnico del Instituto de Economía (INECO) de la UADE, el cual expone la erosión del poder adquisitivo. Para salir al exterior, el monto asciende a $10.334.454, lo que representa un esfuerzo financiero de 6,10 veces el salario medio.

El reporte fiscaliza los costos para la segunda quincena de enero. Si bien la relación costo-salario se mantuvo estable entre enero de 2025 y enero de 2026, los valores nominales exigen un desembolso significativo. Vacacionar en el país demanda hoy 2,38 sueldos promedio completos.

En el desglose de destinos domésticos, Cariló encabeza la lista de precios con un presupuesto necesario de $10.665.172. Este valor representa una variación interanual del 3,75% y equivale a 6,55 salarios. La brecha interna es notoria: veranear en este destino exclusivo cuesta cinco veces más que hacerlo en Villa Gesell.

- Publicidad -

El ranking de costos nacionales para una familia se configura de la siguiente manera:

Cariló : $10.665.172 (6,55 salarios).

: $10.665.172 (6,55 salarios). Pinamar : $8.026.847 (4,93 salarios).

: $8.026.847 (4,93 salarios). Bariloche: $5.541.566 (3,41 salarios).

En el extremo opuesto, opciones como Mar del Plata ($2.779.767) y San Clemente del Tuyú ($2.556.985) requieren entre 1,35 y 1,71 salarios medios.

Distorsiones: Chile más barato que la Costa Atlántica

El análisis de datos revela inconsistencias macroeconómicas en la formación de precios locales. El informe destaca que el costo de vacacionar en Cariló es técnicamente el mismo que en Miami ($10.957.086), a pesar de las diferencias en infraestructura y moneda.

Aún más crítico es el dato regional: viajar a Santiago de Chile demanda $3.277.739. Esto significa que vacacionar en la capital trasandina es más económico que en 13 de los 25 destinos argentinos relevados. Mientras Río de Janeiro exige $5.995.297, Chile se posiciona como una alternativa fiscalmente más eficiente para el bolsillo medio, requiriendo solo 2,01 salarios.

Aunque el poder adquisitivo del salario medido por el RIPTE en dólares aumentó casi un 50%, la ventaja es volátil. El análisis advierte que cualquier corrección cambiaria o aceleración inflacionaria podría revertir la accesibilidad relativa de los destinos internacionales.

El presupuesto familiar sufre presión adicional por los gastos diarios. El alquiler de una carpa promedia los $55.448 por día, con picos de $118.800 en Chapadmalal. Asimismo, una cena para cuatro personas en la Costa Atlántica promedia $89.831, un costo fijo que debe multiplicarse por los días de estadía, elevando la factura final por encima de las proyecciones básicas de alojamiento y transporte. (Agencia OPI Santa Cruz)