$220.000 millones para Frigerio: la cifra del acuerdo tras el apoyo al Presupuesto 2026

El Gobierno nacional otorgó un adelanto financiero de $220.000 millones a la provincia de Entre Ríos para cubrir déficits de caja. La asistencia, solicitada por la gestión de Rogelio Frigerio, devengará intereses calculados sobre la tasa TAMAR y será descontada automáticamente de la coparticipación federal.

La medida se formalizó este lunes mediante el Decreto 922 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas de Javier Milei, el ministro Luis Caputo y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En los considerandos, el Ejecutivo nacional justifica el giro advirtiendo que la jurisdicción “se ve impedida, en forma transitoria, de atender los compromisos más urgentes” derivados de la ejecución de su presupuesto y la amortización de deudas, por lo que se requieren “soluciones inmediatas”.

El auxilio de la Casa Rosada se concreta luego de que los legisladores entrerrianos acompañaran la votación del Presupuesto 2026 en el Congreso. La administración provincial busca generar previsibilidad ante una próxima emisión de deuda internacional autorizada por hasta US$ 500 millones. Según la estrategia oficial, los fondos que se obtengan de ese bono en Nueva York permitirán precancelar este adelanto del Tesoro y refinanciar los vencimientos de títulos emitidos en 2017 por el ex gobernador Gustavo Bordet. (Agencia OPI Santa Cruz)