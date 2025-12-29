China inicia ejercicios con fuego real rodeando la isla de Taiwán

- Publicidad -

El Comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército Popular de Liberación de China inició hoy un despliegue de fuerza militar con fuego real en las aguas y el espacio aéreo situados al norte y suroeste de Taiwán, bajo la denominación operativa “Misión Justicia 2025”. La operación movilizó una combinación de destructores, fragatas, cazas, bombarderos y vehículos aéreos no tripulados, los cuales ejecutaron maniobras coordinadas con disparos de cohetes de largo alcance. El objetivo declarado por el comando militar es poner a prueba la capacidad de sus tropas para la coordinación integrada y la toma efectiva de control, elevando la presión sobre la isla mediante un cerco táctico de alta intensidad.

Los ejercicios se centran específicamente en la búsqueda y neutralización de objetivos en el mar y el aire, incluyendo simulacros de ataques contra posiciones terrestres y el uso de munición real contra blancos marítimos. Esta demostración de poder bélico busca validar la operatividad de los sistemas de combate chinos en un escenario de conflicto real, integrando fuerzas navales y aéreas para proyectar dominio territorial. La naturaleza de las maniobras refleja una estrategia de intimidación directa, donde la precisión y el alcance del armamento expuesto funcionan como mensaje político hacia las autoridades de la isla y sus aliados internacionales.

El Ministerio de Defensa Nacional de China, a través de su portavoz Zhang Xiaogang, vinculó estas acciones directamente con el reciente anuncio de Estados Unidos sobre un plan de venta de armas a Taiwán. El funcionario instó a las naciones extranjeras a abandonar la estrategia de utilizar a la isla para contener el avance geopolítico de Pekín y advirtió que el Ejército Popular de Liberación mantendrá sus medidas para combatir la interferencia externa. La respuesta militar china se posiciona así como una represalia inmediata ante lo que consideran una vulneración de sus intereses fundamentales y una amenaza a su soberanía.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el portavoz Lin Jian reforzó la postura oficial al calificar cualquier intento de independencia apoyado por fuerzas externas como un esfuerzo condenado al fracaso. El gobierno chino advirtió a las autoridades del Partido Progresista Democrático de Taiwán que cualquier acto de transgresión será objeto de firmes represalias, consolidando una línea discursiva que no admite negociación sobre la integridad territorial. La operación militar y la retórica diplomática convergen para señalar que los esfuerzos de reunificación son, para Pekín, una prioridad que defenderán mediante la coacción militar si la vía política se ve obstaculizada. (Agencia OPI Santa Cruz)