Citan a declarar a los presuntos testaferros de Pablo Toviggino por la mansión de Pilar

Los presuntos testaferros de Pablo Toviggino comparecen hoy ante el juez Marcelo Aguinsky por la adquisición de una propiedad de lujo en Pilar. La causa judicial coincide con la apertura de un expediente en Estados Unidos que rastrea operaciones por US$ 42 millones.

La audiencia se realiza este lunes por videollamada. Luciano Pantano declara a las 11:00 y Ana Conte a las 12:00. Ambos integran la sociedad Real Central SRL, firma titular del inmueble investigado en Villa Rosa.

Inconsistencias patrimoniales

El foco del magistrado se centra en la disparidad entre los ingresos declarados y los bienes adquiridos. Los registros fiscales exponen una contradicción aritmética: Pantano está inscripto como monotributista y Conte es jubilada. Sin embargo, figuran como dueños de una residencia de alta gama.

La Justicia busca determinar si los imputados actuaron como interpósita persona del tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia. La hipótesis judicial apunta a que los fondos para la compra no se condicen con la capacidad contributiva de los titulares registrales.

La pista de Miami

Mientras avanza la indagatoria local, la Justicia estadounidense puso la lupa sobre la sede de la AFA en Miami. Según datos revelados por La Nación, se detectaron depósitos por US$ 42 millones en cuatro sociedades constituidas en esa jurisdicción.

El contraste en este frente es operativo: las firmas receptoras de los fondos “no tienen empleados ni actividad comercial declarada“, pero movieron sumas millonarias en dólares. La investigación intenta esclarecer el origen y el destino final de esas divisas en el sistema financiero norteamericano. (Agencia OPI Santa Cruz)