Luis Juez: Presupuesto aprobado, salarios bajos y denuncia a Tapia

El senador nacional Luis Juez confirmó la aprobación del Presupuesto 2026 tras alcanzar una mayoría de 44 votos en la Cámara Alta. El legislador definió la norma como una herramienta técnica necesaria para el equilibrio fiscal, aunque advirtió sobre la desconexión entre las variables macroeconómicas y la situación financiera de los contribuyentes.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Juez detalló que la sanción de la ley requirió una reconstrucción de vínculos políticos con gobernadores y senadores provinciales, tras un periodo de 24 meses sin presupuesto oficial. El texto fuente no especifica los montos asignados a las partidas presupuestarias ni las proyecciones de inflación contempladas en el expediente aprobado.

A pesar de ratificar su alineamiento con el rumbo económico del presidente Javier Milei, el senador señaló la falta de impacto en la economía doméstica: “La gente no la está pasando bien. Necesitamos que la estabilidad le llegue al bolsillo y se recupere el salario real”, indicó.

En un segundo eje de sus declaraciones, Luis Juez apuntó contra la administración de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. El legislador denunció la existencia de “nichos de corrupción” y cuestionó la ostentación de los dirigentes frente a la crisis económica general.

El senador desglosó sus críticas en tres puntos centrales sobre el manejo del fútbol nacional:

Cartelización: Rechazó las presuntas maniobras de concentración de poder y privilegios en la dirigencia.

Rechazó las presuntas maniobras de concentración de poder y privilegios en la dirigencia. Inmunidad jurídica: Desestimó el argumento de las normas internacionales (FIFA) como escudo ante delitos locales. “El delincuente es delincuente y las tiene que pagar”, afirmó.

Desestimó el argumento de las normas internacionales (FIFA) como escudo ante delitos locales. “El delincuente es delincuente y las tiene que pagar”, afirmó. Connivencia judicial: Denunció que jueces y fiscales integran tribunales de disciplina dentro de la AFA, lo que impediría un accionar imparcial de la Justicia.

Juez cerró su intervención contrastando el enriquecimiento de la directiva con la figura de Lionel Messi, y exigió intervención judicial ante las irregularidades administrativas señaladas. (Agencia OPI Santa Cruz)