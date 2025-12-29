Tarifas: oficializan los aumentos para enero 2026

- Publicidad -

La Secretaría de Energía oficializó este lunes el esquema de aumento de tarifas energéticas que regirá desde el 1° de enero de 2026, estableciendo pisos de ajuste atados a la inflación. A través de nueve resoluciones, el Gobierno nacional definió los nuevos valores para el gas y la electricidad en el mercado mayorista, trasladando el costo directamente a los usuarios y al esquema de subsidios estatales.

La medida busca sostener los valores reales de las tarifas. Según los considerandos oficiales, la instrucción del Ministerio de Economía apunta a mantener los precios constantes ante una supuesta “desaceleración inflacionaria”. Sin embargo, el impacto final en el bolsillo dependerá de los cuadros que publiquen los entes reguladores en las próximas horas.

Desglose de costos y precio mayorista

El paquete normativo impacta en dos frentes clave: el gas natural y el mercado eléctrico. No se trata solo del valor del fluido o la energía, sino de la actualización de toda la cadena de valor que termina pagando el consumidor.



Los puntos centrales de las normativas publicadas son:

Resolución 605/2025 (Gas): Aumenta el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) . Esto genera un piso de incremento del 0,53% en las facturas finales. A este porcentaje se le deberán sumar luego los aumentos de transporte y distribución.

Aumenta el . Esto genera un piso de incremento del en las facturas finales. A este porcentaje se le deberán sumar luego los aumentos de transporte y distribución. Resolución 602/2025 (Electricidad): Fija un nuevo precio spot de $14.381/MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) . Este valor, vigente desde diciembre de 2025, repercute directamente en la estructura de costos de las distribuidoras.

Fija un nuevo precio spot de en el . Este valor, vigente desde diciembre de 2025, repercute directamente en la estructura de costos de las distribuidoras. Resolución 604/2025 (Precios estacionales): Establece las referencias para el período enero-abril 2026. Mantiene bonificaciones para usuarios niveles 2 y 3, aunque alineadas a los costos del nivel 1.

Establece las referencias para el período enero-abril 2026. Mantiene bonificaciones para usuarios niveles 2 y 3, aunque alineadas a los costos del nivel 1. Resolución 606/2025 (Subsidios a la oferta): Ajusta el Plan Gas A. El Estado continuará pagando compensaciones a las empresas productoras por los volúmenes entregados.

El ajuste del 0,53% por el PIST es solo el componente inicial. La carga financiera real sobre los usuarios residenciales y comerciales se conocerá cuando se integren los márgenes de transporte y distribución, componentes que históricamente amplifican el porcentaje final de la suba en la boleta. (Agencia OPI Santa Cruz)