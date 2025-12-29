TourProdEnter LLC transfirió millones de la AFA a paraísos fiscales y firmas de cartón

- Publicidad -

La firma TourProdEnter LLC, designada por la AFA para gestionar sus ingresos internacionales, acumuló US$ 260 millones en cuentas norteamericanas, de los cuales US$ 151 millones terminaron derivados hacia rutas financieras opacas y sociedades sin estructura real.

El esquema financiero, montado sobre una entidad creada en 2021 y administrada por Erica Gillette, canalizó la recaudación por publicidad, partidos amistosos y derechos de transmisión. Sin embargo, la auditoría sobre los movimientos de los últimos cuatro años expone que una porción mayoritaria del dinero no financió actividades oficiales, sino que fluyó hacia dos circuitos diferenciados.

El circuito de las “LLC Fantasma”

- Publicidad -

El primer destino de los fondos abarca US$ 42 millones. Este monto se transfirió a cuatro sociedades radicadas en el estado de Florida que carecen de empleados y actividad comercial declarada. Las firmas receptoras son:

Soagu Services LLC.

Marmasch LLC.

Velp LLC.

Velpasalt LLC.

El dato que enciende las alarmas de los investigadores reside en los beneficiarios finales de estas compañías. Las personas registradas poseen domicilio en Bariloche, Río Negro, y presentan perfiles patrimoniales incompatibles con los montos recibidos:

Son beneficiarios de planes de vivienda social.

Figuran como empleados de pequeños comercios.

Registran deudas significativas en el sistema financiero local (situación de morosidad)

La conexión Offshore

El segundo desvío detectado involucra un volumen superior de dinero. Unos US$ 109 millones salieron de las cuentas de la recaudadora oficial hacia un agente de valores en Uruguay.

Desde allí, la maniobra se completó utilizando un vehículo financiero radicado en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción de baja tributación y opacidad fiscal, dificultando el rastreo final de las divisas generadas por el fútbol argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)