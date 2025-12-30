El Chaltén: Buscan reducir riesgo de incendios en zonas clave

- Publicidad -

Ante la inminencia de los meses de mayor riesgo ambiental y la alta afluencia turística, el Consejo Agrario Provincial (CAP), mediante su delegación en El Chaltén, ha puesto en marcha una estrategia de articulación directa con el sector privado para mitigar la amenaza de incendios forestales. La maniobra busca reforzar las acciones de prevención y “presupresión“, enfocándose críticamente en las denominadas zonas de interfase, donde la infraestructura turística se funde con el bosque nativo, elevando exponencialmente el riesgo de siniestros.

La iniciativa oficial, respaldada por la Dirección de Lucha Contra Incendios Forestales y Rurales, se materializó en una serie de encuentros técnicos con prestadores de servicios clave de la zona. En esta primera instancia, el organismo provincial convocó a emprendimientos de alto perfil y ubicación estratégica como Eco Domos, El Pilar, Viento de Glaciares y Bonanza. La selección de estos actores no es aleatoria: operan en áreas sensibles donde un manejo inadecuado del fuego podría derivar en desastres ecológicos y económicos para la villa de montaña.

Durante las jornadas, el personal del CAP instruyó a los operadores sobre la normativa vigente y la estructura organizativa de los servicios de incendio a nivel provincial y nacional. Sin embargo, el eje central giró en torno a la gestión operativa del fuego y el rol de los brigadistas, buscando trasladar parte de la responsabilidad de la vigilancia a la comunidad. El Gobierno provincial intenta, de este modo, establecer una red de “prácticas responsables” que funcione como primera barrera de contención ante la limitación de recursos operativos que suele caracterizar a las temporadas altas.

Desde la entidad agraria se enfatizó que estas acciones responden a una mirada de “manejo integral“, donde la prevención individual y comunitaria es tan vital como la respuesta de emergencia. Al involucrar a los privados en la ecuación de seguridad, el CAP busca blindar el territorio mediante una construcción colectiva de estrategias, reconociendo implícitamente que la preservación del recurso natural en El Chaltén depende de una sinergia obligada entre la fiscalización estatal y la conducta del sector turístico. (Agencia OPI Santa Cruz)