Justicia federal allana la AFA y la casa de Javier Faroni

La Justicia federal activó este martes una serie de operativos de alto impacto que ponen bajo la lupa la gestión de los fondos del fútbol argentino. Por orden del juez Luis Armella, se realizan allanamientos simultáneos en la sede de la AFA (calle Viamonte), el predio de Ezeiza y, dato clave, en la residencia del empresario Javier Faroni en el barrio privado El Yacht de Nordelta.

La investigación apunta a un presunto esquema de desvío de fondos y crecimiento patrimonial injustificado. El foco está puesto en contratos millonarios vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino, que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Para el lector de Santa Cruz, el nombre de Faroni no es ajeno: fue director de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández, un cargo estratégico para la conectividad de nuestra región, del cual salió en 2022 en medio de denuncias por presunta corrupción.

Del teatro a la política y los negocios

La trayectoria de Faroni es, cuanto menos, sinuosa. Comenzó su carrera como asistente del actor Carlos Calvo en Mar del Plata, convirtiéndose luego en un referente de la producción teatral. Sin embargo, su salto a las “ligas mayores” del manejo de fondos públicos se dio de la mano de la política: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador de Sergio Massa en 2015.

Javier Faroni titular de la empresa TourProdEnter LLC

Fue justamente durante su paso por la función pública, coordinando vuelos de repatriación en pandemia, donde consolidó su relación con Claudio Tapia. Tras su salida del Estado, sus empresas pasaron a ocupar roles centrales en la AFA. En diciembre de 2021, la entidad contrató a TourProdEnter LLC, una firma radicada en Miami vinculada a Faroni, para manejar los derechos de imagen y logística de la Selección en el exterior.

La ruta del dinero

La justicia investiga si estas maniobras configuran un delito. Además de la empresa en Miami, otra compañía ligada al empresario, Deportick, se quedó con el lucrativo negocio de la venta de entradas de la Selección (incluida la euforia post-Qatar) y de la Copa Argentina.

Se estima que la investigación periodística inicial, que dio pie a la causa judicial, detectó un presunto desvío de 42 millones de dólares hacia empresas en el exterior. Faroni, quien recientemente adquirió el 80% del club Perugia de Italia, ha emitido comunicados defendiendo su rol como agente comercial y negando irregularidades, pero los documentos secuestrados hoy por el juez Armella serán determinantes para contrastar el relato con la realidad contable. (Agencia OPI Santa Cruz)