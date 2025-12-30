La UIF auditará en EE.UU. la ruta del dinero de la AFA

- Publicidad -

Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), viajará a los Estados Unidos durante la primera semana de 2026. El funcionario mantendrá reuniones clave con la FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano, para cruzar datos sobre los movimientos de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El objetivo central del viaje es acceder a los registros de los beneficiarios finales ocultos tras un complejo entramado de sociedades constituidas en Florida, Georgia y Delaware. La investigación apunta al desvío de millones de dólares generados por partidos amistosos de la Selección y contratos de sponsoreo tras el Mundial de Qatar.

La conexión Faroni y las sociedades “cáscara”

Las alertas financieras se encendieron alrededor de Tourprodenter LLC. Esta firma, administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, operaría como una estructura “cáscara”, carente de empleados o capacidad operativa real para justificar la captación de los ingresos de la “Scaloneta”.



En las últimas horas, la Justicia avanzó sobre los implicados con medidas concretas:

Se allanó el domicilio de Javier Faroni .

. Se dictó la prohibición de salida del país al empresario cuando intentaba viajar a Uruguay .

. Se detectaron al menos otras cinco entidades jurídicas vinculadas a dirigentes de la AFA con cuentas en bancos de primera línea en EE. UU.

Bajo el convenio de colaboración entre la UIF y la FinCEN, el gobierno busca desarmar la “ingeniería societaria” diseñada para ocultar el destino final del dinero. El foco fiscal está puesto en identificar quiénes son las personas físicas que recibieron los fondos desviados del circuito formal del fútbol argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)