Milei y Villarruel, excluidos de la suba salarial a funcionarios

- Publicidad -

Tras dos años de mantener los haberes de la planta política sin cambios, el Gobierno Nacional decidió instrumentar una actualización salarial para sus funcionarios, aunque con una distinción clave: el presidente Javier Milei mantendrá su sueldo congelado por “tiempo indeterminado”. La medida, confirmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca frenar la migración de funcionarios hacia el sector privado ante la falta de competitividad salarial y la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

El decreto, que se publicará este viernes 2 de enero, alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios y directores, pero excluye explícitamente a las dos cabezas del Poder Ejecutivo. Según fuentes oficiales, la justificación para excluir también a la vicepresidenta Victoria Villarruel es que tanto ella como Milei “son los únicos dos electos por la gente“, mientras que el resto se considera “equipos técnicos”. Sin embargo, esta decisión se da en un marco de tensión política, sumándose a los recortes presupuestarios proyectados para el Senado en 2026.

La danza de los millones: Ejecutivo vs. Legislativo

- Publicidad -

Para entender el reclamo interno del Gabinete, es necesario mirar los números. Actualmente, un Ministro del Poder Ejecutivo percibe $3.584.006, mientras que el Presidente cobra $4.066.0186. Estas cifras han quedado desfasadas en comparación con el Poder Legislativo: un Senador Nacional —como los que representan a Santa Cruz— percibe en bruto $9,5 millones (cerca de 4 millones en mano), superando ampliamente a los funcionarios que gestionan la carteras nacionales.

La exclusión de Villarruel de este aumento no es un dato menor. La titular del Senado ya había manifestado su descontento a principios de enero, señalando que tenía “el sueldo congelado hace un año” y que no se le permitía ganar un haber acorde a su función. Con la firma de este decreto, la Casa Rosada ratifica su política de austeridad para los cargos electos, al tiempo que intenta profesionalizar y retener a su estructura administrativa técnica. (Agencia OPI Santa Cruz)