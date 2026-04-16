La inflación mayorista marca el 3,4% y quiebra la desaceleración previa

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó una inflación mayorista del 3,4% durante el tercer mes del año. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) igualó la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y cortó la tendencia a la baja.

La estadística oficial interrumpe el sendero de los meses previos, que marcaron 1,7% en enero y 1% en febrero. El indicador general acumula un salto del 27,9% en los primeros tres meses del ciclo.

Los despachos técnicos exhiben una variación interanual idéntica, con un avance del 27,9% frente al mismo mes del 2025, según los anexos oficiales.

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El encarecimiento del rubro hidrocarburífero domina la matriz de costos y golpea directo a la base productiva patagónica. El precio del petróleo crudo y gas registró un alza del 27,3% frente a febrero.

El mercado absorbió el impacto del conflicto armado en Medio Oriente y trasladó la cotización internacional del barril a la cadena local.

El desagregado del IPIM confirma una presión asimétrica sobre los bienes transables. Los productos nacionales anotaron una suba del 3,5%, frente a un avance del 1,1% en los artículos importados.

Las divisiones de origen nacional traccionaron el índice general con la siguiente incidencia:

Petróleo crudo y gas: aportó 2,02% al nivel general.

al nivel general. Productos refinados del petróleo: sumó 0,77% .

. Alimentos y bebidas: incidió con 0,31% .

. Sustancias y productos químicos: agregó 0,13%.

El sector primario actuó como contrapeso temporal en la tabla general. Los productos agropecuarios compensaron el alza energética con una merma mensual del 3,2%, lo que restó 0,4% a la incidencia del indicador.

El encadenamiento de precios también aceleró su marcha en los eslabones intermedios. El Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso del 3% contra febrero.

Ese renglón mayorista agrupa una suba del 3,1% en los bienes nacionales y un 1,2% en los importados.

La radiografía en la puerta de las fábricas replica la tendencia alcista. El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) consolidó un incremento general del 3%.

El guarismo industrial aglutina un salto del 5,4% en los productos primarios y una variación del 2% en los productos manufacturados y la energía eléctrica. (Agencia OPI Santa Cruz)