El Banco Mundial habilita un aval por US$ 2.000 millones

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El Banco Mundial valida una garantía financiera por US$ 2.000 millones a favor de la Argentina. La estructura de fondos apunta a cubrir una fracción de los compromisos de deuda externa programados para el mes de julio. El mercado bursátil decodificó el blindaje multilateral con un retroceso inmediato del riesgo país.

La contabilidad oficial proyecta vencimientos por US$ 4.500 millones durante el séptimo mes del año. La cobertura institucional del organismo financia menos del cincuenta por ciento de esa obligación. Frente a la brecha de liquidez latente, los bonos en dólares operaron con rendimientos negativos en todas sus especies, de acuerdo a la documentación financiera.

Al cierre de las negociaciones bursátiles, el índice Merval escaló 0,2% y clavó la pizarra local en los 2.923.833,26 puntos.

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El panel porteño expuso un rendimiento asimétrico, dominado por el sector energético y bancario frente a las pérdidas siderúrgicas. El desglose accionario marca las siguientes cotizaciones intradiarias:

Transener : encabezó la rueda y avanzó 3% .

: encabezó la rueda y avanzó . BBVA : registró alzas del 2,6% .

: registró alzas del . Supervielle : ganó un 2% .

: ganó un . Ternium : perdió posiciones con una caída del 1,6% .

: perdió posiciones con una caída del . Aluar: anotó pérdidas del 1,8%.

Los monitores de Wall Street copiaron la tendencia compradora. El índice tecnológico Nasdaq avanzó 0,5%, el S&P 500 registró un incremento del 0,3% y el Dow Jones sumó 0,2% a su cotización general.

Las compañías argentinas que operan en Nueva York mediante certificados ADR redondearon un saldo mixto. Tenaris y el banco BBVA marcaron los máximos incrementos de la rueda externa con subas del 1,6% para ambos papeles. Las órdenes de venta golpearon a Mercado Libre, que cedió 2,7%, y a Banco Macro, que retrocedió 1,2%.

El termómetro de la banca internacional reaccionó ante la promesa de pago anticipada. El indicador de riesgo país, que elabora la agencia JP Morgan, recortó nueve unidades al cierre de los mercados. La métrica financiera perforó su piso y detuvo su cotización en los 518 puntos. (Agencia OPI Santa Cruz)