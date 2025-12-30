Nacieron trigemelas en Chubut, un caso cada 100 millones de nacimientos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Una familia de Trelew fue protagonista de un nacimiento de trigemelas, un acontecimiento que se produce un caso en 100 millones de nacimientos en el mundo.

Las bebés nacieron el sábado en el Hospital María Humphreys de Trelew y el director del Centro Materno Infantil, Matías Mendelevich, brindó detalles sobre el estado de salud de las trigemelas.

Se trató de un embarazo que fue “muy controlado” y que tenía fecha programada de la cesárea para el lunes 29, aunque “se anticipó un poco, a raíz de que la mamá empezó con trabajo de parto y tuvimos que hacer la cesárea el sábado, con 33 semanas de gestación”.

- Publicidad -

Las bebés están en buen estado de salud, aunque siguen internadas en el servicio de neonatología, en etapa de “recuperación nutricional”.

“Las tres están muy estables. Sus pesos oscilaron entre 1.400 y 1.700, lo que está muy bien para ser tres embarazos simultáneos y de 33 semanas. Veremos cómo es la evolución, pero están muy estables y acompañadas por sus padres”, señaló el médico.

Mendelevich recordó que hace “algún tiempo atrás estos embarazos debían ser trasladados fuera de la provincia, por una cuestión de capacidad edilicia y tecnológica. Hoy nosotros podemos brindar la atención completa, desde el diagnóstico del embarazo hasta la finalización, sin problemas”. (Agencia OPI Chubut)