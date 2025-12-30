Salvataje: Tasas al 35% para deudores estatales en rojo

- Publicidad -

(OPI TdF) – Ante la asfixia económica que golpea los bolsillos de los asalariados fueguinos, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) oficializó un agresivo plan de salvataje financiero. La entidad, presidida por Adrián Cosentino, reconoció tácitamente la gravedad de la crisis de ingresos al lanzar líneas de consolidación de deuda con tasas fijas que, en el contexto actual, funcionan como un subsidio indirecto para evitar el colapso de la cadena de pagos, especialmente en el sector público.

La medida busca descomprimir la situación de familias que, atrapadas entre la inflación y salarios que corren de atrás, han entrado en niveles de endeudamiento críticos. No se trata de dinero para inversión, sino de una herramienta para “tapar agujeros” financieros generados por el costo de vida en la isla.

Operativo “Desahogo Financiero”

La estrategia del banco provincial se divide en dos frentes claros, apuntando a estirar plazos para reducir el peso de las cuotas mensuales:

Para clientes al día: Quienes no registren atrasos podrán unificar todos sus pasivos en una sola operación a 72 meses (6 años) de plazo. La tasa será del 45% fija anual para aquellos que cobren sus haberes en el banco y pertenezcan a organismos con Código Único de Descuento de Haberes (CUDH), es decir, el grueso de la administración pública. Para morosos (Alerta Roja): El dato más revelador de la crisis es la línea para quienes ya cayeron en mora superior a 30 días. A estos clientes se les ofrece una tasa aún más baja, del 40%, que desciende al 35% si son empleados públicos (CUDH). El plazo en este caso es de 60 meses.

El análisis detrás del anuncio

El discurso oficial, en voz de Cosentino, habla de “monitoreo permanente” y “esfuerzo enorme“. Sin embargo, la lectura técnica indica que el BTF se ve obligado a intervenir para sanear su propia cartera de clientes. Con tasas de mercado que superan ampliamente estos dígitos, ofrecer un 35% o 45% fijo implica una fuerte inversión estatal para sostener el consumo y evitar una ola de incobrabilidad.

“La coyuntura macro imperante… empujó a muchos de nuestros clientes a la posición actual”, admitió el titular del banco, blanqueando que el nivel de endeudamiento de las familias fueguinas es consecuencia directa del deterioro económico y no de gastos superfluos.

Implementación inmediata

La maniobra financiera, articulada con el Gobierno Provincial, estará operativa desde la primera semana de enero de 2026. Esto confirma que el Ejecutivo busca iniciar el año descomprimiendo la tensión social que genera la falta de liquidez en los hogares.

Cosentino adelantó además que estas medidas son parte de un “plan de acción 2026” y que en los próximos días habrá nuevos anuncios. Queda por verse si estas herramientas serán suficientes para contener la pérdida de poder adquisitivo real o si solo funcionarán como un analgésico temporal ante un problema estructural de la economía provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)