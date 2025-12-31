Falleció el ex intendente de Río Grande, Esteban “Chiquito” Martínez

- Publicidad -

(OPI TdF) – El ex intendente de Río Grande, Esteban “Chiquito” Martínez falleció este martes a los 85 años, siendo el primer jefe comunal tras la vuelta de la democracia en el país.

El histórico dirigente justicialista fue intendente durante cuatro períodos de dos años.

Martínez fue además gerente de la Cooperativa Eléctrica, entidad que dio sus primeros pasos gracias al trabajo de su padre.

- Publicidad -

En su primer mandato, Martínez sucedió en el cargo a Lucio Marcolini. Sus mandatos fueron, desde el 1983 al 1985 luego 1985/1987 después 1987/1989 y por último 1989 al 1991. Su mandato último como intendente, le dejó el cargo al radical Jorge Colazo.

En 2015, “Chiquito” Martínez fue declarado ciudadano ilustre, por el entonces intendente Gustavo Melella en una ceremonia que se realizó en la Misión Salesiana. (Agencia OPI Tierra del Fuego)