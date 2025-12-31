Gobierno de Chubut anunció que incrementará multas por uso y tenencia de pirotecnia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció que el gobierno promoverá un aumento en las multas y sanciones para quienes vendan y/o utilicen pirotecnia durante los festejos de fin de año o cualquier otra fecha del año.

Torres sostuvo que la normativa que prohíbe la venta y/o utilización de fuegos artificiales está vigente y el gobierno provincial busca garantizar la “la convivencia y el respeto que construyen una sociedad mejor y más madura; por eso, los chubutenses elegimos festejar en paz y desde la empatía por el otro”.

La medida será efectiva a partir de la modificación de la Ley XV N° 27 –Código de Convivencia Ciudadana– y considerará como caso grave la afectación del uso de pirotecnia en la sensibilidad de los niños pequeños, personas mayores, personas con trastorno del espectro autista (TEA) y personas con enfermedades crónicas.

- Publicidad -

También se contemplan las consecuencias sobre “animales domésticos y silvestres, causando estrés, crisis sensoriales, problemas respiratorios y cardíacos, y daños físicos o emocionales, además de generar un impacto negativo en el ambiente por la emisión de gases y partículas”.

“Vamos a duplicar las penas y sanciones por la venta y uso de pirotecnia, porque entendemos que la convivencia y el respeto construyen una sociedad mejor y más madura. La verdadera celebración está en compartir con empatía y respetándonos entre nosotros; por eso, a partir de ahora, los chubutenses elegimos festejar en paz y con empatía por el otro”, añadió el mandatario.

Las sanciones serán efectivas a partir de la modificación del Artículo N° 164 del Código de Convivencia Ciudadana –Ley XV N° 27–, que establece como sanciones la aplicación de días de trabajo comunitario; multas determinadas en Unidades de Multa (UM); arresto; decomiso de la mercadería; y clausura, en el caso de comercios, para quienes “ejerzan la tenencia, guarda, acopio, depósito, venta o cualquier otra modalidad de comercialización mayorista o minorista, así como el uso particular o privado de elementos de pirotecnia y cohetería”. (Agencia OPI Chubut)