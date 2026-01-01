Chubut lanza operativo de seguridad vial ante la temporada estival

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Los ministerios de Seguridad y Justicia y de Turismo y Áreas Protegidas pusieron en marcha el esquema denominado Plan Verano Seguro, una medida que busca establecer la presencia del Estado en las rutas provinciales frente al flujo turístico de la temporada. La administración provincial, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, determinó que la prevención de siniestros recae fundamentalmente en la planificación que realicen los conductores, citando como factores determinantes las extensas distancias que separan a las localidades de la región y la necesidad de descansos obligatorios cada 200 kilómetros o dos horas de viaje para mitigar la fatiga.

El Ejecutivo provincial advirtió explícitamente sobre las condiciones de la infraestructura vial y de servicios en el territorio, instando a los viajeros a mantener el tanque de combustible lleno debido a la escasez de puestos de abastecimiento en zonas y Áreas Naturales Protegidas. En paralelo, se establecieron limitaciones operativas para la circulación en superficies de ripio, donde el gobierno fijó una velocidad máxima de 60 km/h y la obligación de disminuir la marcha ante el cruce con otros vehículos para evitar daños por impacto de piedras, reconociendo la complejidad de la traza vial chubutense para la estabilidad de los rodados.

Los requisitos fiscalizados por las carteras de Seguridad y Turismo incluyen la portación obligatoria de licencia de conducir vigente, cédula del automotor y comprobante de seguro al día, sumado a la documentación personal que, en el caso de extranjeros de países no limítrofes, exige pasaporte y seguro de asistencia. La normativa vigente demanda también que los vehículos cuenten con la verificación técnica de frenos, luces y neumáticos, además de elementos de seguridad pasiva como matafuegos y balizas, trasladando la responsabilidad del estado del vehículo al titular del mismo ante los controles dispuestos.

La gestión de Torres reconoció las limitaciones de conectividad en el interior provincial, informando que la señal telefónica es variable o nula al ingresar a las Áreas Naturales Protegidas, situación que obliga a los turistas a depender exclusivamente de los guardafaunas y sus equipos de radio ante emergencias. El gobierno cerró el protocolo de recomendaciones indicando el aprovisionamiento de agua y botiquines por parte de los particulares ante las altas temperaturas y vientos, y habilitó las líneas 100, 101, 103, 105 y 106 para la asistencia ante eventualidades que superen la capacidad de respuesta individual. (Agencia OPI Chubut)