Faenaron más de 10 mil ejemplares de guanaco durante 2025

El Plan de Manejo del Guanaco en Santa Cruz cerró el año 2025 con más de 10 mil ejemplares faenados para el aprovechamiento de la carne y lana, según los datos oficiales que presentó el Consejo Agrario Provincial (CAP).

Durante el año se faenaron 10.294 guanacos, según los datos de la Comisión Asesora Provincial del Plan de Manejo del Guanaco, el espacio en el que confluyen el Estado provincial, organismos científicos, el sector productivo y la industria, con el objetivo de coordinar criterios y decisiones vinculadas al manejo responsable de la especie.

De ese número, la mayor parte del aprovechamiento se realizó bajo la modalidad de arreo, encierre y transporte en pie hacia plantas de faena habilitadas, alcanzando un total de 10.072 ejemplares.

En tanto, 193 guanacos fueron manejados mediante silvestría, con arreo, encierre, esquila y posterior liberación, mientras que 29 animales correspondieron a la modalidad de caza comercial con procesamiento artesanal.

Según anunció el CAP, “las intervenciones se desarrollaron sobre una superficie total de 822.000 hectáreas, lo que representa el 56% de las áreas que solicitaron autorización para participar del plan”.

El informe técnico también advierte sobre las limitaciones operativas como “la escasez de personal capacitado para tareas de encierre y relevamiento, la disponibilidad limitada de mataderos municipales en el interior provincial y el bajo nivel de aprovechamiento industrial de la fibra de guanaco”. (Agencia OPI Santa Cruz)