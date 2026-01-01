Megaoperativo rural en Chubut donde la policía recuperó 1.200 ovinos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Policía de Chubut realizó una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia para desbaratar una presunta red vinculada a delitos rurales, principalmente abigeato, donde se recuperaron unos 1.200 ejemplares ovinos.

En los procedimientos se secuestraron armas, vehículos y dinero en efectivo y fueron encabezados por la División de Investigaciones Rurales, y se desarrollaron en establecimientos rurales de las localidades de Río Pico, Gobernador Costa y José de San Martín.

En los operativos se secuestraron 14 armas de fuego, municiones de distintos calibres, computadoras, teléfonos celulares y documentación relacionada con el transporte y la comercialización de hacienda.

Se incautaron más de 10 millones de pesos y 82.000 dólares, junto con 1.279 ovinos que presentaban distintas señales de propiedad, los cuales permanecen bajo análisis para determinar su procedencia.

Además, se registraron y secuestraron siete vehículos.

Los allanamientos fueron supervisados por el director de la Policía Judicial, Eduardo Chemin, y el jefe de la División de Investigaciones Rurales, Jorge Calderero, junto a autoridades del Ministerio Público Fiscal.

Colaboraron además distintas unidades de la Policía de Chubut junto a efectivos de la Policía Científica de Esquel, funcionarios de Fiscalías, Juzgados de Paz y representantes del SENASA, quienes realizaron el relevamiento de la documentación sanitaria y administrativa correspondiente. (Agencia OPI Chubut)