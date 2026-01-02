El BCRA investiga a la AFA por el manejo de divisas

- Publicidad -

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha formalizado una investigación que pone el foco en las finanzas del fútbol nacional. La autoridad monetaria investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el presunto manejo irregular de una cifra impactante: más de 200 millones de dólares en divisas que no habrían seguido el circuito legal obligatorio.

El período bajo análisis abarca los años 2020 y 2021, un momento recordado por todos los argentinos debido a las estrictas restricciones cambiarias o “cepo”. En ese contexto, cualquier ingreso de moneda extranjera al país —sea por exportación de productos o servicios— debía ser “liquidado” obligatoriamente. Esto significa que los dólares debían cambiarse a pesos al valor del dólar oficial, muy por debajo de las cotizaciones reales del mercado.

La sospecha de los investigadores es que la entidad madre del fútbol argentino buscó evitar esa pérdida de valor. Según el expediente, la AFA habría esquivado el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para no pesificar ingresos provenientes de organismos internacionales y contratos comerciales.

Los montos son precisos: se analizan movimientos por 131.384.828 dólares y 94.999.920 euros. Para lograr esto, se habrían utilizado dos maniobras principales que hoy están siendo auditadas:

En primer lugar, el “Cambio de Rubro”. Fondos que debían entrar como pago de servicios (obligados a pesificarse) habrían sido registrados bajo códigos como “donaciones” (código I08). Al etiquetar el dinero como una donación, la normativa permitía en ciertos casos mantener los dólares sin convertirlos a pesos.

En segundo lugar, se investigan “Montos Pendientes”, es decir, dinero que directamente nunca pasó por la ventanilla oficial del Estado. Se presume que estos fondos podrían haberse movido a través de mecanismos financieros como el Contado con Liquidación (CCL), que permite obtener un tipo de cambio mucho más alto y beneficioso que el oficial, una práctica que, de confirmarse fuera de la norma para este ente, constituiría una infracción cambiaria grave. (Agencia OPI Santa Cruz)