El Gobierno descongeló los sueldos de funcionarios con una “cláusula de déficit”

El Gobierno Nacional ha decidido modificar el esquema de remuneraciones de la cúpula del Poder Ejecutivo. Mediante el Decreto 931/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se oficializó un reordenamiento salarial que permitirá aumentos para las Autoridades Superiores, aunque con una distinción política clave: el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron excluidos del beneficio y no percibirán incremento alguno.

El nuevo mecanismo de aumento

A partir de enero de este año, los ministros, secretarios y subsecretarios verán sus sueldos actualizados en base a un nuevo criterio. Se derogó la norma anterior (Decreto 235/2024) que fijaba las remuneraciones de forma independiente. Ahora, los aumentos estarán atados a los porcentajes que se acuerden en las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional. Es decir, si los empleados estatales reciben un aumento, los funcionarios jerárquicos también, siempre que no sean el Presidente o la Vice. Cabe destacar que el decreto no especifica el porcentaje exacto de la suba actual en su texto.

Cláusula de “Déficit Cero” y mensaje a las provincias

El punto más relevante para la administración de los recursos públicos es la introducción de un mecanismo automático de congelamiento. La normativa establece que, en caso de registrarse déficit fiscal, los sueldos políticos dejarán de aumentar inmediatamente y no habrá nuevas subas hasta que se recupere el equilibrio.

Desde Casa Rosada aseguran que esta actualización es posible gracias a la reducción del gasto público y el recorte en la planta del Estado. En un mensaje directo hacia el interior del país, el decreto invita a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los poderes Legislativo y Judicial a adherirse a esta norma: congelar los salarios de sus funcionarios si sus cuentas están en rojo.

Reforma del empleo público

Finalmente, el decreto instruye a la Secretaría de Transformación del Estado a diseñar un nuevo sistema de empleo público. Este nuevo esquema deberá basarse en el ingreso por mérito, evaluaciones periódicas de desempeño y remuneraciones acordes a las responsabilidades, dejando atrás los aumentos automáticos por antigüedad o jerarquía sin evaluación. (Agencia OPI Santa Cruz)