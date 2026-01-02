Presupuesto 2026 de Paraguay recorta obras públicas y sube gasto social

- Publicidad -

El presidente Santiago Peña promulgó este miércoles la ley del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026 que establece un monto global de 149,6 billones de guaraníes equivalentes a 18.995 millones de dólares. La cifra final ratificada por el Ejecutivo representa un incremento del 12,3 por ciento en comparación con el periodo 2025 y consolida una expansión del gasto público de 16,4 billones de guaraníes interanuales. El documento sancionado incorpora una modificación impuesta por el Congreso Nacional que elevó en 435.907 millones de guaraníes la propuesta original diseñada por el Ministerio de Economía y Finanzas lo que añade una carga financiera adicional de 55,3 millones de dólares respecto al plan inicial de la administración central.

La estructura de gastos aprobada redirecciona recursos para fortalecer las carteras de seguridad y defensa mediante aumentos presupuestarios para el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional además de asignar mayores partidas a la Presidencia de la República. El Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social también figuran entre las instituciones que recibirán incrementos significativos bajo la premisa oficial de priorizar a los sectores vulnerables según lo expresado por el mandatario tras la firma de la ley.

En el eje de asistencia social el presupuesto destina una inversión de 370 millones de dólares al programa de alimentación escolar denominado Hambre Cero para alcanzar una cobertura de un millón de estudiantes con énfasis en zonas críticas. De manera simultánea se prevé un desembolso de 412 millones de dólares para el sistema de pensiones de adultos mayores lo que financiará la incorporación de 30.000 nuevos beneficiarios y elevará el universo total de asistidos a 370.000 personas en todo el territorio paraguayo.

El financiamiento de estas expansiones y reasignaciones implicó un recorte en los fondos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por decisión de los legisladores durante el tratamiento del proyecto. Los recursos sustraídos a la cartera de infraestructura fueron transferidos al Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat para la construcción de viviendas sociales y a la Universidad Nacional de Asunción entre otras entidades que absorbieron el capital reorientado desde la obra pública. (Agencia OPI Santa Cruz)