Un hombre murió tras un incendio en Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – Un hombre de unos 40 años falleció en la madrugada del 1° de enero tras ser víctima de un incendio de una vivienda ocurrido alrededor de las 4 horas en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia.

El fuego afectó a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sarmiento y Los Damascos, en el barrio San Martín y la víctima se encontraba en uno de los ambientes de la casa.

Para sofocar el incendio participaron dos unidades de Bomberos Voluntarios, que trabajaron intensamente para controlar el incendio, aunque el fuego avanzó rápidamente sobre la vivienda.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, la víctima que vivía sola en la vivienda fue visto manipulando fuego en una batea de basura con un mechero, con el cual luego ingresó al inmueble.

Ahora la policía de Chubut se encuentra trabajando para determinar el origen del siniestro y las circunstancias en las que falleció el hombre en el interior de la vivienda. (Agencia OPI Chubut)