Un hombre fue apuñalado por su pareja en Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – Un hombre fue apuñalado por su pareja durante las celebraciones del Año Nuevo en una vivienda del sur de Comodoro Rivadavia.

El incidente se produjo tras una discusión durante los festejos de la llegada del 2026, cuando en una sobremesa extendida alrededor de las 18.30 horas una mujer apuñaló a su pareja.

La vivienda donde se produjo la agresión se ubica en la intersección de las calles Patagonia y 12 de Octubre, en inmediaciones del barrio Jorge Newbery.

Según señaló la Policía de Chubut ambas personas se encontraban tomando bebidas alcohólicas y se inició una discusión que terminó con el ataque de la mujer.

Efectivos de la Seccional Cuarta llegaron hasta el lugar y encontraron a la víctima con una herida en la zona abdominal.

La pareja del hombre se retiró del lugar escapando con el cuchillo.

El hombre fue trasladado hacia el hospital zonal para ser atendido por la herida recibida, mientras que la policía intenta dar con el paradero de la mujer que atacó a su pareja. (Agencia OPI Chubut)