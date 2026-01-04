Aumentos del boleto de transporte público en Ushuaia y Río Grande

- Publicidad -

(OPI TdF) – Desde el 2 de enero se registraron los incrementos en los boletos del transporte público en Ushuaia y Río Grande, tras el inicio del año 2026.

La Municipalidad de Ushuaia anunció que desde el viernes 2 de enero se aplicará un aumento del valor del boleto cuyo costo será de 1.280 pesos.

Desde Ushuaia Integral del Estado, empresa municipal se informó que “la revisión tarifaria busca asegurar la continuidad y regularidad del servicio, así como el cumplimiento de las frecuencias establecidas”.



En tanto, en Río Grande la empresa CityBus argumentaron que el incremento será de los 1.280 a los 1.430,53 pesos.

Desde la firma señalaron que “el ajuste responde al aumento sostenido de los costos operativos, en un escenario económico atravesado por la inflación, que afecta de manera transversal a los distintos servicios”.

La empresa informó que “continúan vigentes las gratuidades y beneficios previstos en el sistema, destinados a los sectores alcanzados por este régimen, sin modificaciones en las condiciones de acceso”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)