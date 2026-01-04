Detalles del penal que aloja a Nicolás Maduro

- Publicidad -

El dictador Nicolás Maduro fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de seguridad administrativa conocida coloquialmente como un infierno en la Tierra debido a su reputación y severas condiciones de vida. El mandatario venezolano ingresa así a un sistema que alberga actualmente a unos 1.200 internos en espera de juicio, compartiendo destino con figuras de alto perfil que han pasado por sus celdas. La instalación ha sido señalada reiteradamente por fallas estructurales y operativas que definen el entorno en el que ahora se encuentra el detenido.

La lista de reclusos que han ocupado u ocupan las instalaciones del MDC vincula el narcotráfico y la política internacional en un mismo espacio de reclusión. Entre los nombres destacados figuran el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, el presunto líder del cártel de Sinaloa Ismael El Mayo Zambada y el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández. También se encuentran en el penal el rapero Sean Diddy Combs y el ex secretario de seguridad mexicano Genaro García Luna, quien denunció haber presenciado homicidios y apuñalamientos dentro del recinto, lo que evidencia el nivel de peligrosidad y violencia interna que impera en el lugar.

Las condiciones de habitabilidad han sido descritas por ex detenidos como extremas e inhumanas, con una infraestructura que ha motivado demandas colectivas contra el Estado. Testimonios como el de Michael Cohen, ex asesor de Donald Trump, detallan celdas reducidas de ocho por diez pies equipadas con camas de acero, colchones de una pulgada y media de espesor y sin almohadas. Esta precariedad fue ratificada por Ghislaine Maxwell, quien calificó el trato recibido como cruel y degradante, mientras que reportes adicionales señalan la falta de personal y el acceso limitado a servicios médicos esenciales para la población carcelaria.

- Publicidad -

El historial del Centro de Detención Metropolitano incluye fallas críticas en sus servicios básicos que han derivado en indemnizaciones millonarias. En 2019 el colapso del sistema eléctrico dejó a los presos sin calefacción durante siete días mientras se registraban temperaturas de quince grados bajo cero, exponiendo la vulnerabilidad de la infraestructura. A esto se suma la reciente incorporación de detenidos como Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, confirmando el rol de este penal como un depósito de máxima seguridad para acusados de delitos federales graves en condiciones que desafían los estándares de reclusión. (Agencia OPI Santa Cruz)