Las Pastillas del domingo: amor a la naturaleza, compra directa de voces críticas, 850 es más que 30 mil y cambiar gente sin tener con qué ni por quién hacerlo

- Publicidad -

Si hay plata ¿Cuál es el problema?

Hace poco revelamos que el Concejo Deliberante de Río Gallegos es el más caro comparativamente en el país y entonces nos hicimos una pregunta básica ¿Y por qué será que nuestros concejales gastan tanto?, la respuesta es simple y casi obvia: porque tienen plata y si hay plata ¿Por qué no gastarla?.

La anterior Presidente del CD de Río Gallegos, Cynthia Kamú (FPV), haciendo alarde de lo bien que están las finanzas del cuerpo legislativo el cual presidió hasta finales del 2025, no se privó de nada, como por ejemplo, realizar dos veces la misma compra en el año y gastar una fortuna en cuestiones suntuarias, pero que la acercan con la naturaleza y reivindican su vinculación con el cuidado del medio ambiente; aunque por ahí exageró un poco, repasemos.

- Publicidad -

La concejal Kamu, siendo presidente del CD de Río Gallegos adquirió en un vivero de la ciudad en el mes de marzo/25, cuatro macetas con plantas a un nada módico precio de 1 millón de pesos cada una, es decir, que hizo una inversión “natural” de 4 millones de pesos. Lo extraño es que aparentemente se dio cuenta que aún faltaba rodearse de más naturaleza viva y en octubre del 2025 hizo otra compra similar: cuatro plantas con macetas, al precio de 1 millón de pesos cada una, en total una cifra similar a la gastada meses antes: 4 millones de pesos.

La actual presidente del CD de esta capital, Daniela D´Amico (UCR), quien no quiere recibir la herencia sin beneficio de inventario, le ha elevado a la edil kirchnerista un pedido expreso de información al respecto (aún no respondido), por cuanto en el Concejo Deliberante de Río Gallegos no están ni las macetas ni las plantas que Kamú compró dos veces (en marzo y octubre) por la módica suma de 8 millones de pesos y ahora la nueva presidente le pregunta dónde las dejó (o si realmente las compró).

La Ex Presidente del CD de Río Gallegos, Cynthia Kamú, junto al intendente Pablo Grasso –

Lo que sí dejó Cynthia Kamú en el CD, antes de salir de la presidencia, es a su pareja a quien hizo ingresar al órgano legislativo municipal y sin cumplir con el mínimo de 6 meses de contratado, lo pasó a Planta Permanente para asegurarle un buen pasar.

Si no los puedes combatir, cómpralos

El gobierno de Claudio Vidal tiene muy claro el concepto de cómo terminar con los medios críticos y/o aquellas personas que se transforman en la piedra en el zapato para una gestión, que aún tiene por delante dos años particularmente difíciles. La gran amenaza no es bala y persecución ni plata o plomo; es una mucho más fácil y humana, compra las fuentes o al emisor: billetera mata periodismo.

En ese marco sorprende a todos que un periodista profundamente crítico de Claudio Vidal y su gobierno, que algunos tenían como volcado al staff mediático propagandístico de Pablo Grasso, haya accedido a obtener un lugar en la administración pública para su esposa, pues todo sabemos que esos favores no son gratis; ahora resta saber a cambio de qué.

Claro, solo hay que seguir el editorial diario de este periodista y sus contenidos y publicaciones, para darnos cuenta si realmente Mariano Tagliotti de Primicias Ya, seguirá duro y punzante contra la gestión del gobernador petrolero o acomodará los tantos, debido al puesto que logró su esposa María Agustina Pages como Jefe del Departamento de Rendiciones en el Tribunal de Cuentas de la mano de Gabriela Castro, una patrocinadora del SER dentro del organismo de control.

Presupuesto: 850 personas gastan más que 30 mil

El Concejo Deliberante de Pico Truncado aprobó el presupuesto municipal para el periodo 2026, establecido en $ 24.963.186.900,62 (más de 24 mil millones de pesos) Ahora bien, la pregunta sería ¿Es mucho o es poco?. Tengamos en cuenta que la ciudad de Pico Truncado es la tercera en importancia en la provincia y tiene aproximadamente entre 27 y 30 mil habitantes, sin embargo la Cámara de Diputados de la provincia, donde solo habitan 850 personas (la mayoría de dudoso servicio), tiene un presupuesto de $ 27.000.000.000,00 (27 mil millones de pesos).

Tengamos en cuenta que un municipio debe atender cientos de problemas, servicios, salarios, salud, asistencia, infraestructura, asistencia poblacional, etc y la Cámara de diputados tiene como mayor demanda cubrir las necesidades de 24 diputados, los empleados necesarios para el funcionamiento de la Cámara (que no son tantos) y luego sí una cantidad innecesaria de “asesores”, ñoquis, parientes, amigos, compañeros, correligionarios etc algunos de los cuales ni siquiera viven en Río Gallegos, pero como el cajero automático acorta distancias, no hay mayor preocupación de las autoridades legislativas para que todos reciban cómodos su suelditos.

No debemos perder de vista la enorme carga “publicitaria” que maneja la presidencia, con la cual domestica y alínea voluntades. Solo basta ver cómo excelentes periodistas, punzantes investigadores y denunciadores del kirchnerismo, se han vuelto masas ovejitas patagónicas que hoy, desde sus portales, exudan paz y amor fraternal con el gobierno del SER, hablan del Macá Tobiano, lo bien que está el turismo y reproducen (textualmente) los partes de prensa oficiales.

A juzgar por el orden de prioridad que el gobernador y el Vice gobernador le dan al presupuesto de la Legislatura, lo ideal sería que cierren Pico Truncado y tiren la llave.

Saco, pongo, muevo, pero nada cambia

El gobierno provincial está empeñado en hacerle creer a la gente que se encuentra en plena renovación del gabinete para encarar los dos años que le restan, teniendo en cuenta que la gestión, hasta ahora, ha sido altamente deficiente y contraria a todos y cada uno de los postulados que Claudio Vidal impulsó en campaña.

En ese marco Vidal, que promueve en anti-kirchnerismo pero gobierna con el 90% de kirchnerista en su administración y no solo en segundas o terceras líneas sino en muchos casos tomando decisiones y manejando áreas sensibles como Economía, hizo incorporaciones que puestas bajo la lupa son realmente risibles y preocupantes, porque remarca que el gobierno provincial carece de orientación vocacional, elude dramáticamente la eficiencia, como el kirchnerismo elude la meritocracia y solo busca poblar los cargos con amigos y oportunistas que especulan con ganarse un sueldito durante un par de años, antes de mezclarse en otros gobiernos por venir, levantando las manitos para decir “yo no fui” tratando de salvarse del tsunami de críticas que puedan arreciar en el futuro.

El Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal –

No vamos a mencionar aquí los cambios que hizo y los nombres que puso en funciones, porque es de dominio público y no es el objeto de ese espacio mencionarlos a todos, pero resaltemos que los amigos de Vidal tienen especial atención en esta nueva etapa, como es el caso de Berasaluce y Baños, la Ministro de Economía (Jaramillo) que la puso en el Tribunal de Cuentas o el gremialista K Marcos Vello, hombre de Pablo Grasso, a quien colocó como Vocal en el IDUV (Instituto de la Vivienda) un antro oscuro de corrupción y aguantadero de marginales que nunca fueron denunciados.

Como estos podríamos seguir nombrando por docenas y todo apunta a que los “cambios” no son tales. Hay simples “enroques” e ingresos de “cuentapropistas” que como sucede con la SAU creada a imagen y semejanza del gobierno provincial, hacen mucho ruido pero las nueces que se cuentan son tan pocas que cuesta encontrarlas en el bolsillo.

(Agencia OPI Santa Cruz)