Rubio condiciona relación con Venezuela a acciones de nuevos líderes

El secretario de Estado Marco Rubio confirmó la disposición de Estados Unidos para establecer una línea de trabajo con los actuales líderes de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, aunque condicionó cualquier avance bilateral a las medidas concretas que adopte la nueva administración en Caracas. La postura de Washington, definida durante una entrevista con la cadena CBS News, establece una vigilancia estricta sobre el proceso de transición iniciado tras el operativo militar, marcando una hoja de ruta que subordina la relación diplomática a los hechos verificables y no a las promesas del gobierno interino.

El funcionario de la administración de Donald Trump advirtió que la Casa Blanca mantendrá activas múltiples palancas de presión si el nuevo mando no toma las decisiones consideradas adecuadas por el gobierno norteamericano. Rubio sentenció que el juicio sobre la situación se basará exclusivamente en las acciones ejecutadas, evitando detallar acuerdos específicos pero dejando en claro que las sanciones y la presencia operativa en la región permanecen vigentes como mecanismos de control ante un posible incumplimiento de las expectativas estadounidenses.

Estas declaraciones surgen en medio de una reorganización inmediata del poder político en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras el traslado de Maduro a una prisión federal en Nueva York. El escenario de recambio institucional es observado con cautela por el Departamento de Estado, que busca asegurar que el vacío dejado por el líder chavista sea cubierto bajo parámetros que no contravengan los intereses de seguridad y estabilidad hemisférica proyectados desde el norte.

La estrategia norteamericana apunta a influir directamente en el rumbo que tome el país caribeño bajo la conducción de Rodríguez, utilizando la amenaza latente de profundizar el aislamiento económico y diplomático. El objetivo declarado es alinear la nueva gestión con los criterios de justicia y libertad promovidos por Washington, estableciendo un cerco estratégico que obliga a los sucesores de Maduro a definir su posición frente a las exigencias internacionales o enfrentar las consecuencias de sostener el modelo anterior. (Agencia OPI Santa Cruz)