Incendio en el Cerro Huemul activa operativo aéreo y terrestre en El Chaltén

Un incendio forestal detectado este domingo 4 de enero en el sector del cerro Huemul, ubicado en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, desencadenó un operativo de emergencia que involucra el despliegue de brigadistas y medios aéreos. En las últimas horas, las acciones de combate al fuego escalaron con el despegue de un avión hidrante desde la localidad de El Chaltén, el cual ya ha concretado las primeras descargas de agua sobre el área afectada para intentar contener el avance de las llamas en esta región de alta sensibilidad ambiental.

La respuesta operativa se estructura mediante una articulación entre jurisdicciones, donde la Administración de Parques Nacionales (APN) recibe soporte directo del Gobierno de Santa Cruz. A través del Consejo Agrario Provincial (CAP) y su Dirección de Incendios Forestales, la provincia ha puesto a disposición recursos humanos y logísticos para fortalecer el dispositivo de emergencia. Brigadistas del CAP provenientes de El Calafate y de la propia localidad de El Chaltén se han sumado a los combatientes que ya operaban en el terreno, integrando un frente común junto a Gendarmería Nacional, Bomberos, Protección Civil y el municipio local.

El soporte logístico provincial se concentra fundamentalmente en el abastecimiento hídrico, un factor crítico para la operatividad de los medios aéreos. En las instalaciones del aeroclub local, personal del Consejo Agrario Provincial gestiona el llenado de un tanque australiano y garantiza la disponibilidad de una vejiga de agua con capacidad de 125.000 litros. Este equipamiento, propiedad del CAP e instalado semanas atrás como medida preventiva, resulta determinante para asegurar la frecuencia y eficacia de las cargas del avión hidrante que opera en la zona del siniestro.

Las maniobras en la base operativa del aeroclub se encuentran bajo la supervisión de Carlos Velarde, jefe de la Brigada del CAP en El Chaltén y director de la delegación local, quien coordina el abastecimiento de la aeronave. Las autoridades han emitido un llamado a la comunidad para extremar la responsabilidad y respetar estrictamente las medidas de prevención vigentes, en un contexto donde la articulación interinstitucional busca resguardar tanto el patrimonio natural como la seguridad de la población. (Agencia OPI Santa Cruz)