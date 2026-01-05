Incertidumbre por 1.000 puestos de trabajo en la industria electrónica de Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – El 31 de diciembre venció el acuerdo de estabilidad laboral firmado entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas electrónicas de Tierra del Fuego, y el 2026 se inicia con incertidumbre por el riesgo de alrededor de 1.000 puestos de trabajo en el sector.

El acuerdo que venció durante le último día del 2025 se había firmado en mayo entre la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica, Metalúrgica y Minera (ASIMRA), el Grupo Mirgor (latec S.A., Mirgor S.A.C.I.F.I.A., Brightstar Fueguina S.A. y Famar Fueguina S.A.) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), tenía como objetivo proteger el empleo en la provincia.

En el acta, las empresas se habían tomado el compromiso de no efectuar despidos sin causa, ni ceses de contratos hasta hoy, a fin de “garantizar la paz social”.

Los gremios del sector están en alerta y movilización porque se estima que al no haber continuidad del acuerdo unos 1.000 contratos laborales temporarios se ven en peligro.

Desde la UOM indicaron que “la falta de renovación del pacto pone en riesgo la continuidad de los contratos temporarios que expiran, en un contexto de caída del consumo y reestructuración de las líneas de producción. Sin una prórroga inmediata, las terminales comenzarán el año con una reducción significativa de su personal”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)