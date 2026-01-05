La Cámara inflada: para el 2026 la Legislatura provincial tiene más presupuesto que 12 localidades santacruceñas

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Se dice que las comparaciones “son odiosas” básicamente y por definición, entendiendo que generalmente producen sentimientos negativos como envidia, inseguridad, frustración y baja autoestima, al comparar nuestra propia situación con estándares ajenos que a menudo nos hacen sentir inferiores o insatisfechos.

Si esto es así, a partir de este informe habrá doce intendentes que tendrán este sentimiento de insatisfacción en la provincia, a partir de ver que el presupuesto previsto para cada una de esas doce localidades, es muy pero muy inferior a lo que tiene previsto gastar la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, durante el año 2026.

La Legislatura provincial prevé para el 2026 un gasto total (no discriminado) de 27 mil millones de pesos. Efectuando las comparaciones necesarias para poner en su justo término el excesivo presupuesto de los diputados, nos tomamos el trabajo de detallar los montos proyectados para este año por cada localidad de Santa Cruz y a partir de allí establecimos el porcentaje (positivo o negativo) entre esos montos y el proyectado por la Cámara de Diputados de la provincia.

- Publicidad -

Uno es más que doce

Del cuadro que se muestra, solo Río Gallegos, Caleta Olivia y Las Heras, tienen un presupuesto estimado superior al presupuesto total de la legislatura, el resto está por debajo en porcentajes realmente llamativos teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que también se expresa en el análisis del cuadro, para que el lector pueda establecer la cantidad de gente que depende de esos fondos para tener servicios, salarios, infraestructura etc, en cada una de las localidades allí mencionadas.

Así podemos determinar que las únicas tres localidades que superan el presupuesto legislativo son Río Gallegos, cuyo presupuesto proyectado es 264,50% mayor al de la Cámara; Caleta Olivia 140,72% mayor al de la legislatura y Las Heras 110,11% por arriba del Cuerpo legislativo provincial.

El resto de las otras 12 localidades van desde Pico Truncado que tiene el presupuesto que se acerca al 94,72% de lo presupuestado por la Cámara de diputados o El Chaltén, la última localidad cuyo presupuesto cubre apenas el 6,61% de lo que gastan los diputados.

Localidad Cantidad de Habitantes (Aprox.) Total Proyectado 2026 % sobre $27.000.000.000 Río Gallegos 115.345 $76.815.690.551 +284,50% Caleta Olivia 56.230 $37.995.715.352 +140,72% Las Heras 23.530 $29.729.055.838 +110,11% Pico Truncado 25.120 $25.575.344.839 -94,72% El Calafate 22.130 $22.181.505.060 -82,15% Puerto Deseado 16.210 $17.575.344.839 -65,09% Puerto San Julián 9.120 $11.725.759.601 -43,43% Río Turbio 11.230 $11.193.979.121 -41,46% 28 de Noviembre 9.540 $9.758.171.822 -36,14% Cmte. L. Piedra Buena 8.245 $9.625.276.302 -35,65% Perito Moreno 6.220 $8.641.832.813 -32,01% Puerto Santa Cruz 5.210 $7.072.680.194 -26,20% Gobernador Gregores 5.820 $7.046.091.370 -26,10% Los Antiguos 4.310 $4.786.024.323 -17,73% El Chaltén 2.105 $1.786.024.323 -6,61%

Los números no dan

Del análisis del cuadro precedente resulta claro que 125.260 habitantes de Santa Cruz son administrados con fondos varias veces inferiores a los que reciben 850 personas que trabajan (o no) en la Cámara de Diputados de la provincia, un poder que nunca ha cambiado su naturaleza corporativa y solo modificó su mayoría partidaria: antes era K y ahora es V.

Funcionalmente mantiene el mismo apodo ganado en una época donde nada se discutía por imperio de la mayoría kirchnerista que (como ahora lo hace la mayoría de Vidal) aplicaba el número para aprobar lo que se le ocurría al gobernador; de ahí aquel apodo muy bien puesto, una alegoría al arte rupestre de la comarca: la “Cueva de las manos”.

El desafuero de Españón se debatirá en comisiones – Foto: Prensa Diputados

Las explicaciones que pueden sobrevenir a este dilema son muchas, pero pocas tan razonables como para hacernos entender coherentemente, en principio, que haya 850 personas en un ámbito donde se desempeñan 24 diputados y pueden insumir 27 mil millones de pesos en un año.

Si seguimos jugando con los números, el presupuesto de la Legislatura provincial implica que cada uno de los 24 diputados le cuesta al habitante de Santa Cruz la suma de $ 31.764.705,88 (casi 32 millones de pesos por año).

Si tomamos como cierto los datos nacionales sobre lo que cobra cada diputado de las siguientes jurisdicciones, en las cuales los de Santa Cruz aparecen con un salario promediando los 5 millones de pesos del año 2025 y lo multiplicamos por 24 de ellos, el gasto en salarios de los legisladores es de apenas 120 millones por mes (solo en sueldo de los legisladores) unos 1.440 millones de pesos en el año.

Suponiendo que en el año 2026 se eroguen 2.000 millones de pesos en salario de los diputados y 1.000 millones más en gastos emergentes de sus funciones (3.000 millones de pesos en total) quedan por explicar dónde van a parar 24 mil millones de pesos del total de 27 mil millones presupuestados.

Como no tenemos el desglose de lo que la Cámara de Diputado paga en salarios al personal de planta ni a los “asesores” ñoquis, amigos y parientes, ni a cuánto ascienden los gastos de funcionamiento porque la transparencia nunca fue uno de los puntos fuertes del Poder Legislativo, podríamos inferir que a los 3.000 millones que insumen los diputados en funciones, le podríamos sumar el doble, es decir 6.000 millones más, lo cual nos daría una cifra aproximada a los 9 mil millones de pesos y para ser amplios podríamos hablar de 10 mil millones de pesos anuales que insume la Cámara de Diputados de la provincia.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Cámara no tiene que sostener servicios a miles de habitantes, ni enfrentar gastos de salario en miles de trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza y no obtienen una mejora salarial y básicamente no posee alteraciones presupuestarias por imprevistos como sucede en un municipio, el remanente de 17 mil millones de pesos para el año en curso es un monto difícil de explicárselo al pueblo y fundamentalmente, de convencerlo de su utilidad.

Alguien en Santa Cruz debería interesarse por averiguar en que se licúa, dónde va y en qué gastan más de la mitad de los miles de millones de pesos presupuestados en la legislatura. No hacerlo, es ser cómplice. Asimismo, si los responsable de la Cámara, empezando por la presidencia, no expone esta información para conocimiento público, sigue abonando las teorías conspirativas de que la Cámara de Diputados provincial es un nicho de ocultismo y corrupción.

En definitiva lo dijo el escritor español Rafael Barret: “En política no hay amigos; no hay más que cómplices.” (Agencia OPI Santa Cruz)