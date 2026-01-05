Maduro enfrenta cargos sin fianza en tribunal federal de EEUU

- Publicidad -

Bajo un dispositivo de seguridad de máxima escala, Nicolás Maduro fue trasladado este lunes ante el juez Alvin Hellerstein en Nueva York para la lectura formal de los cargos por narcotráfico y terrorismo que pesan en su contra. El líder venezolano arribó al tribunal federal de Manhattan junto a su esposa, Cilia Flores, marcando el inicio de una instancia judicial sin precedentes que busca desentrañar el vínculo entre la administración chavista, el crimen organizado y el control estratégico de los recursos petroleros.

El traslado de los imputados se produjo desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecen recluidos tras la sorpresiva captura ejecutada el pasado sábado en Caracas. El operativo de movilización hacia la corte evidenció la magnitud del caso, transformando el escenario político y judicial internacional que ahora se concentra en el Distrito Sur de Nueva York, donde la pareja abandonó momentáneamente su confinamiento para enfrentar su primer acto procesal.

La audiencia presidida por el magistrado Hellerstein resulta determinante para definir la situación procesal inmediata de los acusados, quienes enfrentan la posibilidad concreta de quedar detenidos sin derecho a fianza. La fiscalía, bajo la dirección de Pamela Bondi, tiene la responsabilidad de presentar formalmente las acusaciones que señalan a Maduro como el cabecilla de una red global de narcotráfico con conexiones terroristas, consolidando la teoría del caso del gobierno estadounidense.



Fuentes judiciales advierten que la comparecencia de este 5 de enero constituye apenas el primer paso de un litigio que se proyecta extenso y complejo, pudiendo prolongarse durante meses o años. El ministerio público asegura contar con un volumen abrumador de evidencias, resultado de una investigación silenciosa de larga data, lo que anticipa una batalla legal extenuante en la que se expondrá la estructura de poder del régimen ante la justicia federal. (Agencia OPI Santa Cruz)