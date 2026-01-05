Nación reactiva la Reforma Laboral y busca aliados en la Patagonia

- Publicidad -

El Gobierno Nacional ha decidido no tomar vacaciones en su agenda legislativa y reactivó esta semana la maquinaria política para conseguir la sanción de la Reforma Laboral, una de las obsesiones del presidente Javier Milei. La estrategia implica un despliegue territorial inmediato: el ministro del Interior, Diego Santilli, viajará este miércoles a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres.

El objetivo de la Casa Rosada es claro: asegurar los votos necesarios antes de la prórroga de sesiones extraordinarias, previstas para iniciar el 2 de febrero. Para lograrlo, Santilli tiene en carpeta una gira por al menos diez provincias durante enero. Sin embargo, la parada en la Patagonia no será protocolar; Torres, aunque integrante del PRO, mantiene una relación pendular con el Ejecutivo y un reclamo financiero que condiciona cualquier apoyo.

El punto de conflicto es la deuda que la Nación mantiene con la Caja Previsional de Chubut. En su último cruce, el mandatario provincial anticipó que reclamará ante la Corte Suprema la retención de fondos que, según los cálculos locales, superan los 51.000 millones de pesos. Desde el Ministerio del Interior aseguran que “escucharán los reclamos”, pero advierten que cualquier solución financiera depende del visto bueno del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo.

En paralelo al viaje de Santilli, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha reactivado al “equipo legislativo” que actúa como interlocutor directo de Javier y Karina Milei. Este grupo, integrado también por Patricia Bullrich, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, busca replicar la ingeniería política que permitió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

La negociación que comienza este miércoles en Chubut será el termómetro del verano político. El Gobierno busca la “Modernización Laboral” a toda costa, mientras que las provincias patagónicas exigen que se regularicen las deudas por coparticipación y cajas jubilatorias antes de levantar la mano en el Congreso. (Agencia OPI Santa Cruz)