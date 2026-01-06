Cepa K de Influenza: Avanza en la Patagonia sin nexo de viaje

- Publicidad -

(OPI TdF) – Un nuevo informe de vigilancia epidemiológica emitido por el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Malbrán ha encendido las alertas en la región patagónica. Se confirmó la circulación activa del subclado K de la gripe A H3N2, una variante que está bajo la lupa internacional, con casos detectados tanto en Santa Cruz como en Tierra del Fuego.

El dato que preocupa a las autoridades sanitarias locales es la aparición de un caso positivo en Tierra del Fuego en una persona que no registra antecedentes de viaje a Europa, lo que sugiere la posibilidad de circulación comunitaria del virus o contactos estrechos no reportados con viajeros.

El Mapa del Contagio

El relevamiento genómico, realizado entre el 18 de diciembre y el 4 de enero, analizó 18 casos confirmados de influenza en el país. El 50% de ellos (9 casos) corresponden al subclado K, identificado por su mayor capacidad de contagio.



El informe oficial ubica los casos de esta variante específica en:

Santa Cruz

Neuquén

Provincia de Buenos Aires

CABA

Mendoza

Por su parte, el caso fueguino se destaca en el reporte por la falta de nexo epidemiológico claro con el exterior, una situación que obliga a extremar la vigilancia en la isla.

Gravedad y Vacunación

Si bien la nueva cepa afecta a todos los grupos etarios —desde niños hasta adultos mayores—, el dato crítico revelado por el Malbrán es la baja cobertura de inmunización entre los afectados.

De los 18 pacientes secuenciados, 14 no tenían la vacuna antigripal aplicada. Aunque no se han registrado fallecimientos hasta la fecha, cinco pacientes requirieron internación, mientras que otros cuatro fueron tratados de forma ambulatoria.

Las autoridades advierten que esta variante puede presentarse de forma asintomática o leve, lo que dificulta su detección temprana y facilita la dispersión del virus si no se mantienen las medidas de higiene y aislamiento ante síntomas respiratorios. (Agencia OPI Tierra del Fuego)