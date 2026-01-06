Pablo Graso hace “la gran Mazú”, se fue de vacaciones, no avisó ni hizo el traspaso obligado del cargo al presidente del Concejo Deliberante

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso (FPV) no se encuentra en la ciudad y de acuerdo a lo que nos confirman los propios municipales a los que consultamos, se habría tomado las vacaciones y ausentado de la provincia, cuestión que estamos tratando de verificar/confirmar para saber cuándo se fue por cuánto tiempo y a qué lugar. Y no es que el intendente no tenga derecho a usufructuar su vacaciones, sino que se fue sin haber cumplido con la ley de vacancia conforme lo establece la Ley 55 de Orgánica Municipal que establece puntualmente: “Cuando el Intendente se ausenta de la provincia, debe producirse la subrogancia por parte de quien preside el Honorable Concejo Deliberante, a fin de garantizar la continuidad institucional y la validez de los actos de gobierno”.

En este momento y por responsabilidad directa de Pablo Grasso, el municipio de Río Gallegos está acéfalo, no existe información pública de dónde está el jefe comunal y no existe ninguna responsabilidad Ejecutiva formal delegada en la presidente del Concejo Deliberante, actualmente la señora Daniela D´Amico (UCR), quien ayer 5 de enero 2026 ingresó un pedido de informe al municipio para que el intendente informe a la Presidencia del Cuerpo y mediante acreditación fehaciente si está o no en Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz atento a que el Artículo 34 de la Ley N° 55 de Municipalidades, establece que el Intendente tiene la obligación de avisar cuando deje sus funciones por más de cinco días ausentándose de la ciudad o la provincia, para lo cual previamente, debe delegar el cargo en manos de quien presida el Concejo Deliberante.

Recordemos que Matías Mazú (FPV), cuando era intendente de Río Turbio hacía exactamente lo mismo; se ausentaba por días y hasta por un mes de la localidad y dejaba cerrada con llave su oficina en el municipio. Algo parecido hicieron los Bodlovic (FPV) padre e hijo, en Piedra Buena y a pesar de la enorme irregularidad que cometían, ninguno de ellos sufrieron consecuencias.

- Publicidad -

Pablo Grasso no es la excepción. Es un intendente que va por su segundo mandato y cuando los cargos son extendidos, estos intendentes suelen exacerbar sus sentido de apropiación, por eso (entre otras cosas) no admiten dejar en su lugar a otro y menos aún si no son “propia tropa”.

Pablo Graso hace “la gran Mazú”, se fue de vacaciones, no avisó ni hizo el traspaso obligado del cargo al presidente del Concejo Deliberante

El otro gran problema de los intendentes que actúan de esta manera, es que debido a la gran cantidad de cosas que tienen para esconder de la vista pública, especialmente en temas relacionado al manejo de fondos, deciden bloquear la llegada a su oficina de alguien que no sea de su propio riñón y no siempre en el CD hay un compañero que haga la vista gorda y apueste al “siga siga”.

Éste es fundamentalmente el principal argumento por el cual los intendentes se niegan a dejar el municipio en manos de los presidente del Cuerpo legislativo, vulnerando de manera flagrante la ley, pero sabiendo que en Santa Cruz nada pasa y nunca, jamás, un político en esta provincia “siquiera fue imputado por un delito y menos aún “si solo se trata” de violar la Ley de Municipios”; eso implica que lo que hoy hace Grasso no sea la excepción en la provincia, es la regla. (Agencia OPI Santa Cruz)