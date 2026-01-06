Pichetto avaló la intervención en Venezuela y alertó sobre China

- Publicidad -

El diputado nacional y referente del interbloque Unidos, Miguel Pichetto, lanzó hoy fuertes definiciones sobre el escenario internacional que impactan directamente en la política interna argentina. El legislador, oriundo de Río Negro, respaldó la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como una medida “inevitable” para poner fin al régimen de Nicolás Maduro, al que describió como una “dictadura que no daba para más”.

En un mensaje que marca distancia con las posturas tradicionales, Pichetto cuestionó duramente el comunicado del Partido Justicialista (PJ), que había apelado al principio histórico de no intervención. Para el diputado, esa visión “quedó vieja” y responde a una lógica de los años setenta que, según su análisis, ya no tiene validez en el contexto global actual donde Argentina firmó el Pacto Democrático.

Sin embargo, el apoyo a la intervención estadounidense no le impidió a Pichetto señalar lo que considera contradicciones en la gestión de Javier Milei. El legislador advirtió sobre una “incoherencia” en la política exterior del Gobierno: alinearse discursivamente con Estados Unidos mientras, en la práctica económica, se favorece a China.

El punto central de su crítica radica en la apertura comercial. Pichetto alertó que permitir el ingreso irrestricto de productos del gigante asiático —es decir, importar manufacturas chinas sin barreras ni aranceles que protejan la producción local— termina por “destruir nuestra industria y el trabajo argentino”.

Esta advertencia resuena con fuerza en las provincias patagónicas y en los sectores industriales del país, que ven en la competencia desleal con China una amenaza directa al empleo. Para el diputado, no es compatible sostener una alianza política con Washington mientras se debilita el tejido productivo nacional facilitando las importaciones desde Pekín. (Agencia OPI Santa Cruz)