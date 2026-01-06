Rojo fiscal: Se oficializó la renuncia de la cúpula económica

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego inició el 2026 con un desmantelamiento total de su cúpula económica, formalizado mediante una batería de decretos firmados el penúltimo día del año pasado por la Vicegobernadora Mónica Urquiza.

Los Decretos de la salida

El Boletín Oficial y los registros administrativos confirman que la “renovación” no fue ordenada, sino abrupta, coincidiendo con el cierre del ejercicio fiscal 2025. Los instrumentos legales, firmados el 30 de diciembre de 2025 y efectivos desde el 1° de enero de 2026, descabezaron la conducción técnica de la hacienda provincial:

Ministro de Economía: La salida de Francisco Devita se selló bajo el Decreto Nº 3032/25 .

La salida de se selló bajo el . Secretario de Finanzas: Eduardo Ignacio Almirón Denis dejó su cargo mediante el Decreto Nº 3029/25 .

dejó su cargo mediante el . Directora de Hacienda: María de los Ángeles Vásquez completó la lista de renuncias con el Decreto Nº 3028/25.

Aunque los textos protocolares agradecen los “servicios prestados”, la simultaneidad de las dimisiones expone una crisis de gestión que no admite parches.

El sucesor y la “herencia inmediata”

El sillón caliente de Economía será ocupado por Alejandro Barroso Marte. El nuevo funcionario no tendrá luna de miel: asume en una provincia que ha perdido competitividad de manera alarmante y enfrenta un cierre de empresas que golpea directamente la recaudación de Ingresos Brutos.

El dato: La provincia pidió plata prestada a los contribuyentes

Para entender por qué se van Devita y su equipo, hay que mirar la caja. OPI Tierra del Fuego pudo confirmar que la situación es tan delicada que, durante las últimas semanas de diciembre, el Gobierno fueguino solicitó a las empresas privadas el adelanto de impuestos.

Esta maniobra financiera, destinada a cubrir obligaciones corrientes (como salarios y aguinaldos) ante la falta de liquidez, fue el acta de defunción política de la gestión saliente. Barroso Marte hereda ahora una administración que ya gastó a cuenta de futuros ingresos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)