Trump denuncia cámara de tortura en Caracas tras arresto de Maduro

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó este martes la potencia del aparato militar norteamericano tras la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela para ser trasladado a la Justicia en Nueva York. Durante un retiro de la Cámara de Representantes celebrado en el Kennedy Center de Washington DC, el mandatario aseguró ante los legisladores republicanos que esta acción demuestra que su país posee las fuerzas armadas más letales, sofisticadas y temibles del planeta.

El jefe de Estado, citado por la cadena CBS News, enfatizó la supremacía bélica de su administración al declarar que nadie puede enfrentarse a ellos. Trump se jactó del despliegue táctico realizado para extraer al dirigente venezolano, sosteniendo que ninguna otra nación habría podido realizar esa maniobra ni cuenta con la calidad de armamento que ostenta Estados Unidos, un argumento que utilizó para reforzar su posición de dominio en el escenario internacional.

En su alocución frente a los congresistas que dejan la Cámara, el presidente se mostró exultante al describir el éxito de la misión y reiteró que lo viene advirtiendo desde hace mucho tiempo. La retórica presidencial se centró en validar la capacidad operativa de sus fuerzas, insistiendo en que la exclusividad de sus recursos militares fue determinante para el resultado de la operación en territorio venezolano.

- Publicidad -

Además de resaltar el poderío militar, Trump lanzó duras acusaciones contra el detenido, a quien calificó como un sujeto violento responsable de la muerte de millones de personas. El mandatario agregó graves denuncias sobre el funcionamiento del régimen al afirmar que operaban una cámara de tortura en el centro de Caracas, declaraciones que sirvieron para justificar ante su audiencia política la intervención y el posterior procesamiento judicial de Maduro en suelo estadounidense. (Agencia OPI Santa Cruz)