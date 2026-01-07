Dólar a la baja y reservas en la mira

- Publicidad -

El dólar oficial cerró la jornada en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en las pizarras del Banco Nación, registrando una baja de $5 respecto al cierre anterior. El movimiento se dio en un contexto marcado por la confirmación de nueva deuda externa.

La divisa operó estable durante gran parte del día, manteniéndose en el rango de los $1.490. Sin embargo, sobre el cierre recortó su valor tras la oficialización del Repurchase Agreement (REPO) acordado con seis bancos internacionales por un total de US$ 3.000 millones. Pese al anuncio, desde la consultora Puente advirtieron que no se debe esperar un “impacto importante” en los precios ni en el riesgo país, argumentando que el Gobierno “ya contaba con los fondos” para los pagos de bonos globales y bonares.

Brecha cambiaria y dólares financieros

En el mercado paralelo, el dólar blue acompañó la tendencia y finalizó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, operando $5 por debajo del cierre de ayer.

El comportamiento de los tipos de cambio financieros mostró los siguientes números rojos:

Dólar MEP: Cayó un 0,11% hasta los $1.496,2 .

Cayó un 0,11% hasta los . Contado Con Liquidación (CCL): Retrocedió un 0,25% cerrando en $1.530,5 . Es la única cotización que permanece por encima de la barrera de los $1.500.

Retrocedió un 0,25% cerrando en . Es la única cotización que permanece por encima de la barrera de los $1.500. Dólar Mayorista: Se ubicó en $1.460, con una caída del 0,5%, quedando a 75 pesos del techo cambiario fijado en $1.535,13.

Por su parte, las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron el martes en US$ 44.187 millones, tras haber comprado más de US$ 100 millones en el inicio de la semana. (Agencia OPI Santa Cruz)