El BCRA tomó deuda por USD 3.000 millones con bancos internacionales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó el ingreso de USD 3.000 millones a las arcas de la autoridad monetaria, producto de una operación de deuda garantizada conocida técnicamente como REPO (pase pasivo).

Para concretar este financiamiento con seis bancos internacionales, el organismo debió inmovilizar parte de su cartera de activos, entregando títulos BONARES 2035 y 2038 como garantía de cumplimiento. Si bien el comunicado oficial habla de “fortalecimiento de reservas”, en términos contables estrictos se trata de un pasivo que devenga intereses en moneda dura y tiene un vencimiento de corto plazo.

La operación, que busca mostrar liquidez inmediata, tiene un costo financiero específico para el Estado. La tasa pactada es la SOFR (tasa de referencia en dólares) más un spread de 400 puntos básicos.

Condiciones financieras y vencimiento

El acuerdo obliga al BCRA a devolver el capital más los intereses en un plazo de 372 días. El desglose de la “letra chica” del endeudamiento muestra los siguientes números finales:

USD 3.000 millones (aunque las ofertas alcanzaron los USD 4.400 millones). Costo total: Tasa efectiva anual del 7,4% en dólares.

Tasa efectiva anual del en dólares. Garantía: Títulos soberanos (Bonares) que quedan indisponibles mientras dure el contrato.

El gobierno utiliza esta herramienta para intentar bajar el riesgo país y mostrar acceso a los mercados voluntarios de crédito. Sin embargo, la operación implica que, dentro de un año, el Estado deberá contar con los dólares físicos para cancelar este compromiso o renovarlo, manteniendo la presión sobre la disponibilidad real de divisas netas. (Agencia OPI Santa Cruz)