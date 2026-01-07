PDVSA negocia venta de petróleo a EEUU tras anuncios de Rubio

- Publicidad -

La compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. confirmó el inicio de negociaciones formales con Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo, una maniobra que ratifica las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la inminente concreción de un acuerdo comercial bilateral. La operación contempla la adquisición norteamericana de decenas de millones de barriles que serán colocados en el mercado internacional a precios reales, marcando un giro estratégico en la gestión de los recursos energéticos tras las recientes acciones militares y políticas de la administración de Donald Trump en el país caribeño y la captura de Nicolás Maduro.

Desde la estatal petrolera se informó que el proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron, basándose en transacciones estrictamente comerciales que buscan legalidad, transparencia y beneficio mutuo. Sin embargo, la diplomacia estadounidense ha definido este movimiento como un resultado directo de la cuarentena petrolera impuesta, estableciendo que los volúmenes, estimados entre 30 y 50 millones de barriles, se comercializarán eliminando los descuentos que anteriormente concedía Venezuela.

El esquema financiero planteado por Washington implica un control total sobre la distribución de los ingresos generados, con el objetivo declarado de que los fondos beneficien a la población y no alimenten circuitos de corrupción o al régimen anterior. Esta determinación política fue comunicada por Marco Rubio y ratificada por Donald Trump a través de la plataforma Truth Social, consolidando la intención de la Casa Blanca de enfocarse en el control de los activos petroleros tras el operativo que derivó en la captura del presidente derrocado y su esposa Cilia Flores.

En este escenario de reconfiguración energética, Chevron se mantiene como la única gran petrolera occidental con presencia significativa en el territorio, operando bajo una licencia de sanciones extendida recientemente. La firma con sede en Houston sostiene una producción actual de aproximadamente 150.000 barriles diarios, cifra auditada por consultoras internacionales que sirve de referencia técnica para las nuevas operaciones comerciales que buscan capitalizar las reservas bajo la supervisión directa de la administración estadounidense. (Agencia OPI Santa Cruz)