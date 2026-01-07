Vente Venezuela niega vacío de poder y respalda intervención de EEUU

- Publicidad -

José Antonio Vega, cofundador de Vente Venezuela junto a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, aseguró hoy que existe un gobierno electo preparado para asumir el poder de inmediato y trabajar en coordinación con Estados Unidos. En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente desestimó la existencia de un vacío institucional tras la caída del régimen y ratificó que la administración legítima corresponde a quienes obtuvieron el mandato popular en los comicios de 2024, posicionando a Edmundo González Urrutia como la figura que debe encabezar la transición política.

El reclamo de legitimidad se fundamenta en los resultados electorales de julio de 2024, donde la oposición sostuvo haber obtenido el 67% de los votos frente a un Nicolás Maduro que se atribuyó la victoria sin presentar las actas oficiales. Vega rechazó categóricamente que se califique a su sector como oposición, argumentando que el chavismo usurpó el poder de manera ilegítima al desconocer la voluntad ciudadana, situación que convierte a la fuerza liderada por Machado y González en la única autoridad investida de legalidad democrática pendiente de juramentación.

La actual crisis y la intervención extranjera son, según el análisis del dirigente, consecuencias directas de la negativa del régimen a aceptar una salida negociada tras las elecciones. Vega señaló que se ofreció a Maduro reconocer los resultados del 28 de julio, pero la respuesta oficial fue la persecución, la tortura y la represión sistemática, una decisión estratégica que cerró las vías diplomáticas y precipitó un desenlace por la fuerza que culminó con la reciente captura del ex mandatario por parte de tropas estadounidenses.

El escenario actual marca el inicio de una etapa compleja orientada al desmantelamiento de un sistema que Vega definió como criminal. La dirigencia de Vente Venezuela manifestó su plena confianza en que la administración del presidente Donald Trump operará para retomar el curso democrático, insistiendo en que la estabilidad del país depende de que se concrete el traspaso de mando a los funcionarios elegidos por la ciudadanía, formalizando así el objetivo común de libertad que se ha planteado desde el inicio del conflicto. (Agencia OPI Santa Cruz)