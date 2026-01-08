Incendio en Puerto Patriada: fue intencional y ofrecen recompensa de $ 50 millones para dar con los responsables

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Fiscalía de la Circunscripción de Lago Puelo analizó los primeros resultados de las pericias del origen del incendio en Puerto Patriada y se determinó que se inició de manera intencional.

Tras la intervención de un perito especializado en incendios para determinar el punto de origen y la dinámica del fuego se detectaron gases inflamables en el foco inicial, compatibles con el uso de acelerantes.

Además, se tomaron muestras de suelo que serán enviadas al Laboratorio de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) para su análisis químico y se convocó a la División de Canes de dicha fuerza para confirmar la presencia de acelerantes en el terreno.

Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció que se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos a quienes puedan dar datos certeros sobre los responsables del incendio.

La investigación judicial continuará para determinar las causas y eventuales responsabilidades penales vinculadas al incendio forestal que afecta a Puerto Patriada y a zonas de El Hoyo y Epuyén.

Según la información oficial, el fuego se habría iniciado el lunes 5 de enero, alrededor de las 15 horas, a unos 300 metros del camino de acceso a Puerto Patriada.

La ubicación es próxima al callejón de ingreso a una vivienda familiar de la zona que sufrió la pérdida total de sus bienes.

Se constató que más de 3.000 turistas se encontraban alojados en campings y complejos turísticos del sector.

Hasta el miércoles, el fuego consumió más de 1.800 hectáreas y arrasó con viviendas, galpones, maquinaria, plantaciones productivas, animales y reservorios de agua.

Es un incendio de interfase, es decir, desarrollado en un área donde confluyen zonas naturales con asentamientos humanos y afectó a vegetación nativa y coníferas junto a matorrales bajos y pastizales con alta carga de combustible, lo que favoreció la rápida propagación del fuego. (Agencia OPI Chubut)