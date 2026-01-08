Política Exterior: Milei y Ayuso analizan la situación de Maduro

- Publicidad -

En un movimiento que ratifica el rumbo de la política exterior y las alianzas ideológicas de la gestión libertaria, el presidente Javier Milei recibió esta mañana en Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El encuentro, que se extendió por poco más de una hora, sirvió para analizar el escenario regional tras los recientes sucesos en Venezuela, marcados por la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro.

La reunión de este jueves 8 de enero marca la primera visita de la líder madrileña a territorio argentino bajo la gestión de Milei, consolidando una relación que ya sumaba tres encuentros previos en España. A las 9:55, Díaz Ayuso ingresó por el Salón de los Bustos acompañada por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien también participó del cónclave en el primer piso de Balcarce 50.

El eje central de la charla giró en torno a la situación política en Caracas. Ambos mandatarios comparten una visión crítica sobre el chavismo; Ayuso ha definido públicamente al régimen bolivariano como una dictadura responsable de “asesinatos, torturas y hambruna”. Esta coincidencia no es menor: refuerza la estrategia de Milei de alinearse con los referentes de la derecha internacional, marcando un fuerte contraste con la tensa relación institucional que mantiene con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Cabe recordar que el vínculo entre Casa Rosada y el Palacio de la Moncloa (sede del gobierno español) atraviesa un periodo de frialdad institucional, exacerbado por cruces declaraciones previos que involucraron a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. En contraposición, la foto con Ayuso —quien condecoró a Milei en junio de 2024— envía una señal política clara sobre quiénes son los socios preferentes del gobierno argentino en Europa.

La funcionaria española solicitó la audiencia en medio de un viaje privado por el Cono Sur. Previo a su llegada a Buenos Aires, se la vio vacacionando en Punta del Este (Uruguay) junto a su pareja, Alberto González Amador. Tras la reunión, Ayuso se retiró del edificio gubernamental cerca de las 11:30 sin realizar declaraciones a la prensa, manteniendo el perfil bajo de una visita. (Agencia OPI Santa Cruz)